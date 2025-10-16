Il MIMIT ha definito la distribuzione e le linee guida sui finanziamenti per i mercati rionali.

Con un recente decreto sono stati aggiornati i finanziamenti destinati ai mercati rionali che vengono organizzati e richiesti per ogni Regione italiana. Le risorse a disposizione e complessive ammontano a 10 milioni di euro.

A distribuire i contributi è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si basa sul miglioramento di tre differenti ambiti, culturale, economico e sociale. Vediamo di analizzare ogni distribuzione nei minimi dettagli.

Come saranno organizzati i finanziamenti per i mercati rionali

I finanziamenti destinati ai mercati rionali prevedono come abbiamo già accennato, degli obiettivi ben specifici. Si basano sul miglioramento collettivo e relativamente alla riqualificazione energetica, all’ammodernamento delle strutture e la valorizzazione totale in termini artistici, culturali e turistici.

Il motivo per il quale vengono elencati questi elementi così importanti è subordinato all’ottenimento del prestito, visto che le singole Regioni avranno l’onere di presentare dei progetti che abbiano coerenza con quanto sopra descritto.

Di seguito un elenco dei territori italiani con relativi importi e CUP di riferimento. Ricordiamo che l’aiuto è mirato a favorire la sostenibilità non solo sociale e ambientale, ma soprattutto turistica e culturale, coinvolgendo gran parte dei cittadini.

REGIONE IMPORTO CUP Piemonte 870.000,00 B69I23004510001 Lombardia 1.848.900,00 B89I2300260001 Veneto 1.127.700,00 B19I23002150001 Liguria 235.700,00 B39I23004710001 Emilia-Romagna 1.002.600,00 B49I23004210001 Toscana 744.900,00 B59I2300480001 Umbria 161.200,00 B69I23004520001 Marche 360.000,00 B69I23004530001 Lazio 433.200,00 B89I23002610001 Abruzzo 269.000,00 B99I23002450001 Molise 53.600,00 B19I23002160001 Campania 824.100,00 B29I23002310001 Puglia 649.400,00 B39I23004720001 Basilicata 140.000,00 B49I23004220001 Calabria 213.300,00 B59I23004810001 Sicilia 494.800,00 B69I23004540001 Sardegna 373.400,00 B79I23016930001 Friuli-Venezia Giulia 136.500,00 B29I23002320001

La gestione tecnica e amministrativa dell’aiuto sarà affidata al MIMIT, il quale si occuperà insieme ad INVITALIA di portare a termine il progetto e il corretto iter.

È possibile conoscere anche delle risposte specifiche in base alle domande più comuni. Per un approfondimento è possibile consultare la sezione FAQ, così da poter chiarire ogni dubbio o perplessità.