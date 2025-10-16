Il MIMIT ha definito la distribuzione e le linee guida sui finanziamenti per i mercati rionali.
Con un recente decreto sono stati aggiornati i finanziamenti destinati ai mercati rionali che vengono organizzati e richiesti per ogni Regione italiana. Le risorse a disposizione e complessive ammontano a 10 milioni di euro.
A distribuire i contributi è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si basa sul miglioramento di tre differenti ambiti, culturale, economico e sociale. Vediamo di analizzare ogni distribuzione nei minimi dettagli.
Come saranno organizzati i finanziamenti per i mercati rionali
I finanziamenti destinati ai mercati rionali prevedono come abbiamo già accennato, degli obiettivi ben specifici. Si basano sul miglioramento collettivo e relativamente alla riqualificazione energetica, all’ammodernamento delle strutture e la valorizzazione totale in termini artistici, culturali e turistici.
Il motivo per il quale vengono elencati questi elementi così importanti è subordinato all’ottenimento del prestito, visto che le singole Regioni avranno l’onere di presentare dei progetti che abbiano coerenza con quanto sopra descritto.
Di seguito un elenco dei territori italiani con relativi importi e CUP di riferimento. Ricordiamo che l’aiuto è mirato a favorire la sostenibilità non solo sociale e ambientale, ma soprattutto turistica e culturale, coinvolgendo gran parte dei cittadini.
|
REGIONE
|IMPORTO
|CUP
|Piemonte
|870.000,00
|B69I23004510001
|Lombardia
|1.848.900,00
|B89I2300260001
|Veneto
|1.127.700,00
|B19I23002150001
|Liguria
|235.700,00
|B39I23004710001
|Emilia-Romagna
|1.002.600,00
|B49I23004210001
|Toscana
|744.900,00
|B59I2300480001
|Umbria
|161.200,00
|B69I23004520001
|Marche
|360.000,00
|B69I23004530001
|Lazio
|433.200,00
|B89I23002610001
|Abruzzo
|269.000,00
|B99I23002450001
|Molise
|53.600,00
|B19I23002160001
|Campania
|824.100,00
|B29I23002310001
|Puglia
|649.400,00
|B39I23004720001
|Basilicata
|140.000,00
|B49I23004220001
|Calabria
|213.300,00
|B59I23004810001
|Sicilia
|494.800,00
|B69I23004540001
|Sardegna
|373.400,00
|B79I23016930001
|Friuli-Venezia Giulia
|136.500,00
|B29I23002320001
La gestione tecnica e amministrativa dell’aiuto sarà affidata al MIMIT, il quale si occuperà insieme ad INVITALIA di portare a termine il progetto e il corretto iter.
È possibile conoscere anche delle risposte specifiche in base alle domande più comuni. Per un approfondimento è possibile consultare la sezione FAQ, così da poter chiarire ogni dubbio o perplessità.