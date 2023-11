Finanziamenti PMI 2023/ Accesso al credito sempre più complesso. (14 novembre)

Richiedere ed ottenere i finanziamenti per PMI nel 2023 è sempre più complesso. La situazione è cambiata – o meglio dire peggiorata – rispetto ad un paio di anni fa, quando per via del Covid-19 e negli ultimi tempi i rincari energetici dovuti alla guerra, l’accesso al credito risultava molto più semplice.

Per non parlare di 50/60 anni fa, quando per poter ottenere dei soldi bastava semplicemente che l’imprenditore andasse in banca, richiedeva l’importo che desiderava, e dopo un breve incontro con il direttore dell’ente finanziario, sulla base della “fiducia”, gli veniva erogata la cifra richiesta.

Finanziamenti PMI 2023: tempi difficili per le aziende

L’incongruenza tra i finanziamenti PMI nel 2023 e i prestiti personali destinati alle persone fisiche, è evidente: da un lato, le aziende non riescono ad accedere al credito, dall’altro, per i privati sono previste nuove regole per limitare l’accesso al credito.

Il problema più grande per gli imprenditori delle piccole e medie imprese, riguarda le regole più restrittive che prevedono la ricezione di informazioni talvolta complesse da ottenere. Si parla di conoscere e presentare il business plan, dimostrare la reale capacità di rimborso del debito o gli altri key performance indicator (il più delle volte inesistenti).

Anche i fondi (non solo perduti), destinati alle aziende, sono stati duramente ridimensionati, salvo per le aziende del Mezzogiorno, che in questo specifico caso sarebbero favorite dalla possibilità di accedere a dei bandi pubblici da usufruire per la loro attività.

Saranno privilegiate altresì, anche quelle aziende che prevedono l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l’imprenditoria femminile, a cui sono destinati ancora oggi (salvo cambiamenti), degli importi a fondo perduto.

Riguardo ai finanziamenti PMI 2023, la situazione è piuttosto grave. Al momento l’economia non eccelle nella crescita, dove anzi, soprattutto le piccole e medie imprese stanno riscontrando dei problemi di liquidità non indifferenti.

Le stime degli esperti sull’andamento del PIL, sono tuttavia positive, dato che si prospetta un +1% entro l’anno prossimo.











