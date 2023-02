Finanziamenti startup 2023/ Agevolazioni a tasso zero per donne e under 36

Tra i finanziamenti per le startup nel 2023, non possiamo non citare il bando gestito da Invitalia, chiamato Smart&Smart Italia. Un progetto mirato allo sviluppo e alla gestione di nuove aziende, purché vengano concepite da donne e giovani (aspiranti imprenditori).

Smart&Smart Italia garantisce il 30% a fondo perduto, per tutte quelle nuove imprese (start-up), del Mezzogiorno (femminili e fondate da giovani), che richiedono un finanziamento tra i 100 mila euro e il milione e mezzo. Ma quali sono i criteri per mandare la domanda e farsi accettare?

Finanziamenti startup 2023: come funziona il bando Smart&Smart Italia

I finanziamenti startup del 2023 gestiti da Smart&Smart Italia, mirano a migliorare la formazione dell’imprenditoria, eliminare le disuguaglianze sociali facendo emergere le figure femminili, e innovare il mercato del lavoro creando nuovi posti occupabili.

Con un comunicato del 6 febbraio del 2023, Invitalia ha specificato che qualora la start-up che richiede il finanziamento sia composta soltanto da donne, essa potrà ottenere dei prestiti a tasso zero, senza garante e con copertura del 90% dei costi ammissibili. Il finanziamento andrà restituito entro e non oltre 10 anni.

Il fondo perduto del 30% è riconosciuto soltanto alle start up del Mezzogiorno, tra cui quelle che hanno sede in Sicilia, Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna, Puglia e Campania.

Rispetto al Decreto del 2020, quest’anno è stato esteso il criterio per agevolare i finanziamenti delle startup nate nel 2023, aiutando quelle nuove imprese che nascono in territori dove c’è maggior cratere sismico del Centro Italia.

Le start-up maggiormente agevolate in questo bando, sono quelle costituite da donne, giovani under 36 o da aziende dove uno dei soci risulti esperto con un titolo come “dottore di ricerca italiano (o simile), che lavora all’estero ma vorrebbe rientrare in Italia.

Vi sono inoltre, dei punteggi che possono migliorare o peggiorare il ranking, utile a sua volta per aumentare la possibilità di godere delle agevolazioni previste dal bando Smart&Smart Italia.











