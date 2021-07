Finaz dei Bandabardò “Heart of Stone” video/ Nuovo album segna la maturità solista

Finaz ha anticipato il suo terzo progetto discografico da solista con il singolo “Heart of Stone“, di cui oggi ha regalato una versione acustica in esclusiva per i lettori di Rockol. A loro ha dedicato qualche parola in merito all’album dal titolo Cicatrici: “E’ il primo disco della mia carriera di cui non cambierei niente. La sua eterogeneità è fortemente voluta, in un momento di omologazione totale su tutti i fronti un elogio della diversità e della curiosità artistica mi sembrava doveroso”.

Il chitarrista, poi, ha parlato anche della title track definendola suadente e profonda, è scritta e cantata insieme a Petra Magoni, mentre Heart of Stone vede la collaborazione di Alex Ruiz: “La sperimentazione, la chitarra che imita i vari strumenti fanno in modo che il virtuosismo lasci spazio al divertimento, al senso della composizione e all’ironia. Ho cercato di infondere in questo disco tutte le mie cicatrici, tutte le mie esperienze musicali e di uomo”.

Il terzo album di Finaz dei Bandabardò

“Cicatrici” è uscito il 18 giugno e contiene altre dodici tracce oltre “Heart of Stone” e l’omonimo brano, queste sono: Piccola Sonata, Hotel K, Just Like Always, Mojave Song, Bambaya, Tu Si ‘Na Cosa Grande, Follow Your Mind, I Want You, Marrakech Moon (featuring Sara Piolanti), Dici che non è amore (featuring Giambattista Galli), Mozartiana, The String Theory.

L’album di Finaz (voce e chitarra dei Bandabardò) segue l’iper acustico “Guitar Solo” del 2012 e la ricerca elettronica applicata alla chitarra di “GuitaRevolution” (2016). Finaz, con questo nuovo progetto, si concentra su ciò che maggiormente rappresenta storicamente la sua creatività: la composizione di vere e proprie canzoni e il travestimento della sua chitarra acustica per raggiungere sonorità fantasiose e incredibili. Proprio per questo il musicista toscano lo definisce come il disco della propria maturità solista.

