Sono stati presentati in questi giorni i risultati dell’Employee Engagement Survey 2024 condotta da Fincantieri – azienda leader in tutto il mondo per il settore della meccanica navale ad alta complessità – tra i suoi dipendenti per capire il loro parere in merito all’azienda e alla conduzione del business: il primo dato certamente interessante che emerge dal report è che quest’anno è cresciuto – per la seconda volta consecutiva – il tasso di engagement all’indagine alla quale hanno partecipato benn 17mila e 500 dipendenti del gruppo Fincantieri pari a più del 9% in più rispetto a quelli che risposero nel corso della precedente edizione del 2022.

Complessivamente, dai dati raccolti tra i dipendenti Fincantieri dall’istituto Mercer – a sua volta leader dal punto di vista della consulenza sul Capitale Umano – emerge un importante miglioramento in tutti ed undici gli aspetti presi in esame (tra i quali rientrano il senso di appartenenza, l’etica, la sicurezza e l’inclusività), tanto che nove di questi risultano essere in linea o – addirittura – superiori alla media generale del settore manifatturiero.

“L’overview che emerge dall’indagine – spiega, non a caso, il direttore HR di Fincantieri Luciano Sale – conferma l’importanza di una cultura fondata sulla partecipazione delle persone“, sul valore riposto nelle loro “competenze” e sull’imprescindibile “condivisione degli obiettivi“: risultati e dati che diventando un vero e proprio “stimolo a proseguire in questa direzione” creando un vero e proprio ambiente lavorativo “inclusivo, accogliente, innovativo e orientato alla crescita sostenibile“.

I dati dell’Employee Engagement Survey 2024 di Fincantieri: crescono la fiducia e il benessere dei dipendenti

Entrando nel merito dell’indagine condotta tra i dipendenti di Fincantieri, il dato sicuramente più indicativo del successo della conduzione aziendale è rappresentato dal dato sull’engagement alla survey che registra un ottimo 78% e una crescita di 6 punti percentuali rispetto al 2022 permettendo al Gruppo navale di raggiungere con ben due anni di anticipo quegli obiettivi che erano stati fissati all’interno del Piano di Sostenibilità; mentre allo stesso tempo è cresciuto anche il dato sull’efficienza dei top manager del gruppo di oltre 11 punti percentuali rispetto alla precedente indagine, pari al 4% in più rispetto alla media settoriale.

A rendere ancora più lampante la fiducia che i dipendenti ripongono nel gruppo Fincantieri – però – è soprattutto quel 79% che si dichiara “orgoglioso” di farne parte e di contribuire al suo successo globale, con una generalizzata crescita di pareri positivi in indicatori come la percezione del proprio contribuito (definito dai più “significativo e motivante“, oltre che riconosciuto dai diretti superiori) e il senso di appartenenza all’azienda: in tal senso non stupisce che sia cresciuta del 6% la fiducia nei confronti del futuro del business.