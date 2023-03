A Mattino Cinque News si parla degli e-fuel, i carburanti elettrici o sintetici, alla luce dell’ufficialità di ieri dell’Ue che ha ammesso, al fianco delle auto elettriche dal 2035, anche i motori con appunto questi combustibili sintetici e non inquinanti. Per approfondire l’argomento il talk condotto da Francesco Vecchi ha avuto in collegamento Gianluca Pellegrini, direttore del mensile Quattroruote, che ha spiegato: “Game over per benzina e disel? Non ne sono sicuro. Il 15 febbraio la fine dei motori endotermici sembrava scritta nella roccia, oggi stiamo parlando di deroghe, possibili ulteriori modifiche, tavoli di confronto… ci sono ancora possibilità d ulteriori deroghe e modifiche a questa norma perchè ci stiamo rendendo contro che le implicazioni ella transizione di Bruxelles sono molto complicate, c’è il rischio che la direzione verso cui si spinge Bruxelles si possa scontrare con la realtà”.

“Fine motori benzina e diesel? Non è detto”/ Pellegrini “E-fuel costeranno 4 euro/l"

Quindi Gianluca Pellegrini di Quattroruote ha proseguito: “Nel 2035 cosa ci sarà? Alle pompe avremo un mix di carburanti. Sicuramente la transizione passa attraverso due grandi temi, quello dell’energia in primis. Ci siamo resi conto – ha continuato l’esperto giornalista – di quanto eravamo dipendenti dalla Russia in fatto di energia e la Germania l’ha provato sulla sua pelle. L’auto elettrica è pulita in funziona delle energia che viene messa nella sua batteria e non può prescindere da fonte rinnovabili”.

PELLEGRINI: “CARBURANTI SINTETICI OK PER LE AUTO PREMIUM TEDESCHE”

Di nuovo sui carburanti Sintetici: “Non sono ancora disponibili ma la previsione è che possano costare fra i 2 e i 4 euro al litro e potrebbero essere usati solo per macchine particolari premium e di lusso soprattutto tedesche. L’Italia aveva fatto una scelta intelligente. Il ragionamento del governo parte da un dato di fatto: il parco auto italiano è molto vecchio quindi non si può pensare ad un cambiamento radicale da auto vecchie a quelle nuove. Si cercava di ridurre gradualmente l’impatto ambientale”.

