Ddl sul Fine Vita slitta dopo estate tra le ire della sinistra dopo il caso Laura Santi. Pontificia Accademia per la Vita: “suicidio assistito è sconfitta"

UFFICIALE IL RINVIO DEL DDL FINE VITA A SETTEMBRE: LA PROTESTA DELL’ASS. COSCIONI E IL CASO LAURA SANTI

Ora è ufficiale: il disegno di legge sul Fine vita, presentato dal Governo Meloni, è rinviato a settembre per il primo esame al Senato. Nonostante l’accelerazione in questi giorni per il “caso Laura Santi”, con il suicidio assistito della giornalista preceduto dall’appello lanciato a tutta la politica italiana, i tempi tecnici per discutere del complesso del Fine Vita vengono a mancare e così si dovrà riaprire il dossier dopo la pausa estiva del Parlamento.

Sia l’affollarsi dei provvedimenti in questi ultimi giorni di luglio, sia la necessità di trovare tempo tra le varie parti per affrontare un tema così divisivo come il Fine Vita sono alla base di questo rinvio: il Centrosinistra protesta mentre il Centrodestra, con il relatore del ddl Zanettin che invece parla di un «miglior ragionamento» avendo ora più tempo a disposizione. Per Laura Santi il ddl sul Fine vita andrebbe invece bloccato e cambiato, addirittura definito come «infausto» perché contro la libertà di autodeterminazione.

Il Governo Meloni si difende spiegando come l’eutanasia e il “diritto di morte” non sono affatto previste dalla Costituzione, e che il disegno di legge impostato rappresenta il tentativo di tenere assieme i vari rilievi della Corte Costituzionale nelle sentenze che si sono succedute dal 2019 fino ad oggi. Secondo quanto raccontato oggi dall’Associazione Coscioni nel report su “La Stampa” vi sarebbero addirittura 2mila telefonate ogni anno agli uffici della realtà gestita da Marco Cappato e Filomena Gallo.

Le richieste sul Fine vita sono addirittura state oltre 16mila lo scorso anno, anche se solo 1700 richiedono esplicitamente l’eutanasia o il suicidio assistito: un terzo di essere ha poi richiesto alla Associazione Coscioni informazioni per i trasferimenti nelle cliniche in Svizzera. Secondo Cappato, tesoriere dell’Associazione, il Parlamento dovrebbe ascoltare quanto prima l’appello di Laura Santi, «ha ottenuto di essere aiutata a morire e ha chiesto di continuare quella sua lotta, perché sia un diritto di tutti».

DOPO BAGNASCO ANCHE LA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA: “SERVONO COMMISSIONI MEDICHE SU BASI REGIONALI”

Il dibattito resta però decisamente aperto, con diversità di vedute e opinioni, anche davanti alla stessa Laura Santi che ha definito le posizioni della Chiesa una «ennesima ingerenza cronica del Vaticano». E così dopo la puntuale risposta data dall’ex Presidente CEI Bagnasco in merito alle tematiche del Fine vita, anche il nuovo Presidente della Pontificia Accademia per la Vita mons. Renzo Pegoraro sull’Avvenire riflette sul valore della libertà e della cura di ogni singola persona.

Secondo il prelato, occorre prima di tutto discernimento e prossimità per evitare una deriva globale nella tutela della vita, che è invece alla base di ogni rapporto tra paziente e medico. Mons. Pegoraro invita lo Stato a considerare ulteriore tre elementi chiave, tutti diretti dalla prossimità garantita per ogni malato. In primo luogo le cure palliative, così da garantire trattamento della sofferenza adeguato, «dando un reale discernimento sulle decisioni da prendere».

In secondo luogo, valutare per bene l’eventuale esclusione del SSN dalla legge sul Fine vita, in quanto si rischierebbe di produrre effetti contrari ai propri obiettivi: da ultimo, la Pontificia Accademia per la Vita considera un errore l’istituzione di un nuovo Comitato etico nazionale per valutare le varie richieste sul Fine vita, anche perché «esiste già il Comitato Nazionale di Bioetica».

Semmai, considera ancora mons. Pegoraro nell’intervista con l’Avvenire, servirebbe che il Comitato possa dar vita a commissioni medico-legali sul territorio delle Regioni. In generale sono comunque le cure palliative la vera frontiera per superare le derive di autodeterminazione e la grave solitudine in chi si trova affetto da mali incurabili e molto dolorosi: «l’aiuto al suicidio è una sconfitta per tutti, per il paziente, il medico e per lo Stato».