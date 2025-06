La bozza della legge sul Fine Vita non piace al Centrosinistra: Comitato etico, tempistiche e presunta norma anti-aborto. Cosa succede e cosa dice il testo

IL GOVERNO PRESENTA LA BOZZA SUL FINE VITA ED È SUBITO POLEMICA DALLE OPPOSIZIONI: “VOGLIONO TOGLIERE L’ABORTO”

L’obiettivo resta sempre lo stesso, approdare in Aula al Senato entro il 17 luglio 2025 per iniziare a discutere il disegno di legge sul Fine Vita: ma per il Governo Meloni le polemiche non si placano dopo l’ira del “campo progressista” a sinistra in merito alla bozza presentata in Commissione Giustizia dalla presidente Giulia Bongiorno. Contestato il Comitato Etico nazionale, criticato il “no” secco al suicidio assistito e soprattutto avanzato la polemica contro una presunta “norma anti-aborto” presente nel testo finora partorito dal Centrodestra.

Dopo la decisione di presentare una proposta unitaria di tutto il Governo – con tentativo di coinvolgere anche le opposizioni in una discussione il più possibile “ampia” partendo dalle sentenze della Corte Costituzionale – le polemiche non si placano per alcuni punti non graditi da Pd, M5s e AVS: in particolare, il Comitato Etico (nominato con DPCM dal Governo) che arriva ad escludere il servizio sanitario nazionale nell’erogazione della pratica di “aiuto” al suicidio; non convince nemmeno la non punibilità di chi agevola la “dolce morte” dato che poi si obbligherebbero le Regioni a mettere a disposizione cure palliative in maniera molto più presente di oggi.

Insomma, per la sinistra le scelte partorite dalla destra sul Fine Vita non sono conciliabili con quanto disposto dalla Consulta e, anzi, vorrebbero andare anche oltre per giungere ad una proposta di legge che miri al suicidio assistito di Stato (anche se ad esempio all’interno del Partito Democratico non sono affatto tutti allineati sul tema, ndr). A far però più “rumore” in queste ore sono le parti di tale bozza che per il campo progressista si avvicinerebbero maggiormente alla Chiesa, ai vari movimenti pro-vita o della stessa Conferenza Episcopale Italiana (che ha incontrato rappresentanti del Governo per discutere dell’iniziativa di legge sul Fine Vita).

COSA DICE IL TESTO (PER ORA) E QUALE PRINCIPIO COSTITUZIONALE VIENE RIBADITO

Secondo infatti esponenti della sinistra in Commissione Giustizia, la bozza sul Fine Vita presenterebbe una norma che rischia di minare alla base il diritto di aborto regolato in Italia dalla Legge 194. Nello specifico, il passaggio contestato dalle forze di opposizione riguarda l’intento espresso dal Centrodestra sulla «tutela della vita dal concepimento fino alla morte». Secondo i senatori di Pd, M5s e Alleanza Verdi-Sinistra in quel passaggio si minerebbe l’idea stessa dell’aborto e per questo andrebbe stralciata come parte una volta giunta in Aula.

«Viene spazzata via la legge sull’aborto», lamenta anche Ivan Scalfarotto, esponente di Italia Viva, preoccupato che il testo entro luglio sia ancora ricco di passaggi non graditi al Centrosinistra. Sebbene vi sia una parte delle opposizioni che ritiene il Governo Meloni responsabile di voler discutere una legge facendo in modo che il Parlamento non l’approvi mai, è lo stesso Centrodestra a ribadire in queste ore con la presidente Bongiorno come stiano le cose in merito alle polemiche sollevate da sinistra.

In primo luogo, l’articolo introduttivo sulla tutela della vita non elimina nulla delle leggi costituzionali presenti ad oggi, ma banalmente ricorda come con il Fine Vita «non si apre la strada al diritto alla morte di Stato», o che ognuno possa «suicidarsi quando vuole» con il via libera della sanità nazionale. In secondo luogo, il ruolo del Servizio Sanitario andrà chiarito anche per evitare di produrre incomprensioni e storture in una materia ultra delicata come la richiesta del Fine Vita.

La sinistra contesta che sia punibile chi agevola l’esecuzione della morte volontario qualora quel paziente sia inserito nel percorso di cure palliative: così come sul Comitato Etico si contesta la nomina governativa, che esporrebbe a seconda delle maggioranze in quel momento una posizione più marcata o meno in difesa della vita.

Da ultimo, non viene gradita la tempistica della richiesta di Fine Vita: il comitato avrebbbe infatti 60 giorni per la risposta dopo la prima domanda, con 60 giorni extra nei casi più complessi: se però non fossero presenti i requisiti previsti dalla sentenza della Consulta del 2019 (li ripetiamo, persona maggiorenne, con malattia irreversibile fonte di sofferenze insopportabili, con cure palliative/trattamenti per tenerla in vita e, infine, capace di intendere e di volere), la bozza di legge vieta per 48 mesi la riproposizione di un’altra domanda.

Al di là che il Centrosinistra non considera sensato attendere 4 anni per tali richieste, i principi ribaditi dalla bozza del Centrodestra al momento restano aderenti alla Costituzione: il diritto alla vita, la cura del malato, e l’autodeterminazione salvaguardata (fatto conto dei primi due elementi).