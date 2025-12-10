Come interpretare il "ritorno" di Gianfranco Fini ad Atreju? Prodromo di una discesa in campo? Ritorno dall'esilio? Una cosa è certa: AN era più viva

Gianfranco Fini va ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Roma, duettando 32 anni dopo con Francesco Rutelli e il centrodestra si chiede (qualcuno non nascondendo un certo timore) se non sia la premessa per una sua ridiscesa in campo.

Tranquilli: non succederà, soprattutto perché (purtroppo) Fini si è bruciato i ponti alle spalle e indietro non si torna.

Piuttosto, Fini potrà al massimo puntare a qualche nomina interna (ad esempio la presidenza della Fondazione di Alleanza Nazionale), e continuerà a svolgere il suo ruolo – sommesso ma importante – di ascoltato “suggeritore” alle spalle della Meloni su diverse questioni e di potenziale collegamento indiretto con quella parte della sinistra che riconosce all’ex leader di AN ancora un ruolo come politico di qualità, cervello più che muscoli.

È inutile tornare sul latte versato: Fini ha perso la sua grande occasione quando era presidente della Camera e soprattutto – come lui stesso ha ammesso dal palco di Atreju – sciogliendo AN di cui era il leader indiscusso.

È facile criticare adesso quella scelta, ma chi andasse a rileggersi il suo libro “Il ventennio” (uscito nel 2013) ricorderebbe improvvisamente perché si giunse a quel passo, come fossero difficili i rapporti personali con Berlusconi e in che clima maturò la decisione di unirsi a Forza Italia, scelta a posteriori dimostratasi infelice, tanto che sfociò pochi anni dopo nella rescissione dei rapporti con il Cavaliere.

Seguì – ricordiamolo solo a futura memoria – l’avvio di “Futuro e Libertà”, che (con un po’ di sfortuna) si dissolse per pochi decimi percentuali alle elezioni politiche del 2013.

Certamente quella scelta di rottura della coalizione, oltre che lacerare l’ex mondo di AN, mise in luce un Fini molto diverso, politicamente e personalmente, da quello che nell’autunno del 1993 giocò un inatteso ballottaggio elettorale con Rutelli per diventare sindaco di Roma.

Finì con una sconfitta (53% a 47%) che fu però una vittoria d’immagine per l’allora giovane leader del Movimento Sociale, preludio alla vittoria di pochi mesi dopo alle elezioni politiche.

Ma torniamo all’oggi. Quale potrebbe essere il futuro destino di Fini?

Credo che già prima delle politiche del 2022 i rapporti con la Meloni si siano ristabiliti in modo confidenziale e discreto ma profondo, anche per la fitta rete di amicizie che Fini aveva ed ha ancora all’estero, dove la ex “figliola prodiga” aveva bisogno di un “garante” prima di saper crescere da sola, come ha dimostrato in modo autonomo ed eccellente.

Se poi davvero la Meloni puntasse domani al Quirinale, Fini sarebbe un ambasciatore prezioso e privilegiato.

Perché in fondo la Meloni è una – anzi, la – vittoria postuma di Fini, una scommessa vinta, visto che Giorgia non sarebbe Giorgia se Fini non l’avesse fortemente voluta alla vice-presidenza della Camera e poi ministro. Una scommessa vinta, così come fu quella di Giorgio Almirante nei suoi confronti quando – proprio attraverso Fini – Almirante scrisse il futuro di una destra italiana che sembrava avviata al declino.

Certo, ascoltando Fini – così come altri leader degli anni 90 – ormai più che padri “nonni” della politica (da Casini a Veltroni), si capisce subito come allora la Politica (P volutamente maiuscola) fosse davvero un’altra cosa rispetto ai comizietti di adesso.

Vi immaginereste un dibattito Fini-Schlein o Fini-Conte? Credo sarebbe un massacro per la sinistra in termini di contenuti, ma anche e soprattutto di qualità e verve del dibattito.

La caratura della politica italiana (p minuscola) è infatti oggi molto più modesta di quella della “prima repubblica” e del “Berlusconi 1”, ma d’altronde sarebbero improponibili le pulsioni storiche ed ideologiche di allora. Forse, proprio per questo, una frase pronunciata da Fini lunedì dal palco – relativamente al merito di Giorgia Meloni di aver ricreato in Fratelli d’Italia un senso di comunità – pecca di ottimismo.

Perché questo aspetto è senz’altro vero per la premier ed una sua cerchia ristretta, ma ben diversa è la tensione ideale che si nota oggi in gran parte di FdI in periferia, imparagonabile a quella che fu nel MSI-DN o in Alleanza Nazionale.

Allora era davvero una comunità forte, magari litigiosa ma molto coesa, con radici profonde in decenni di emarginazione e sofferenza. Oggi FdI rappresenta troppo spesso anche ampie sacche di gestione del potere perché è facile, a volte troppo facile, correre dietro al vincitore.

In una politica senza molti riferimenti culturali ed ideologici è facile correre dietro al potere e verso FdI si assiste da tempo al consueto fenomeno dei convertiti dell’ultima ora, quelli pronti a scendere in campo anche per altri fini (minuscolo!) piuttosto che quella comunità di militanti, attivisti, elettori e dirigenti che vedevano in Fini (maiuscolo) il proprio leader, quello che era stato capace di farla uscire dall’emarginazione e dal ghetto.

Cose impensabili per i molti ragazzi oggi in platea, quelli che magari non l’avevano mai visto (né ascoltato) di persona. “Fini chi?”. Perché il tempo passa per tutti, inesorabile.

— — — —

([email protected])

