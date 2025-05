Il filosofo francese Alain Finkielkraut, alla luce dell’omicidio dei due diplomatici che lavoravano all’ambasciata israeliana negli Stati Uniti, uccisi al grido di “Palestina libera“, è tornato a parlare del fenomeno della nuova ondata di odio contro gli ebrei, sulle pagine del quotidiano Le Figaro, definendolo “Una buona coscienza antisemita che è ormai diffusa ovunque nel mondo“. Un sintomo chiaro del fatto che si sta instaurando una forma ibrida di intolleranza che mischia l’antisionismo all’antisemitismo, giustificando le accuse ad un intera categoria di persone con le azioni compiute dal governo israeliano, ritenendo tutti responsabili di genocidio, parola che sottolinea: “Viene oggi usata per nazificare Israele e negare il suo diritto all’esistenza“.

Il giornalista infatti sottolinea che: “Paragonare quanto sta accadendo a Gaza ad Auschwitz, come proposto da gran parte dell’opinione pubblica di sinistra, è una retorica che ha qualcosa di terrificante alla quale non dobbiamo cedere“, perchè, aggiunge: “Alle vittime dell’Olocausto non è stata data possibilità di scelta e non avevano armi nascoste nei tunnel sotterranei“.

Finkielkraut: “La società israeliana non è mai stata così divisa come ora”

Finkielkraut prosegue nell’analisi dell’espansione dell’antisemitismo a livello globale, giustificato dalla condanna della tragedia umanitaria in atto a Gaza, da molti considerata genocidio, evidenziando anche che il conflitto ha causato una profonda spaccatura anche nella società israeliana, divisa tra chi difende incondizionatamente le decisioni del governo e chi invece critica fortemente Netanyahu e chiede la liberazione degli ostaggi e nuove elezioni.

Le stesse accuse mosse ai leader che stanno proseguendo con la linea dura delle operazioni militari che provengono dai paesi occidentali, come sostiene il filosofo: “Dovrebbero essere distinte tra quelle che non sfociano nell’antisemitismo e quelle che invece alimentano l’odio nei confronti della popolazione indistintamente“. Comprese quelle arrivate dall‘Europa, che in molti casi sono un invito fatto con le buone intenzioni, a non proseguire con la posizione intransigente ma trovare un accordo, anche se, conclude: “Ricordiamo che non è stato Israele a seminare violenza ma Hamas, i palestinesi non hanno mai perso una occasione per attaccare, rifiutando tutte le proposte di pace“.

