Finlandia, misure drastiche per la lotta al contante, anziano vuole ritirare 1000 euro e la banca gli applica 48 euro di commissione per la scelta dei tagli

Finlandia, le banche adottano misure sempre più drastiche per diminuire l’uso dei contanti, con commissioni elevate che possono arrivare fino al 5% della somma totale richiesta. Un quotidiano di Helsinki ha pubblicato un caso definito scioccante, riguardante un anziano signore di nome Henrik Jansson, che si era recato presso una filiale della Op Bank perchè voleva prelevare denaro dal suo conto corrente per fare un regalo ai suoi nipotini. L’istituto, alla richiesta di mille euro in banconote di grosso taglio, in particolare 10 da cento euro, ha risposto che per quella cifra, il costo del servizio sarebbe stato di ben 48 euro.

Israele, ministri chiedono annessione Cisgiordania/ "È ora di dichiarare la sovranità su Giudea e Samaria"

Il 5% come spiegato dalla banca, comprendeva il sovrapprezzo per la scelta dei tagli, che avrebbe comportato un lavoro aggiuntivo da parte degli addetti, addestrati al rigido rispetto delle nuove regole per la prevenzione del riciclaggio, anche se in realtà sarebbe stato solo un metodo per cercare di scoraggiare l’uomo. Fortunatamente la vicenda, come riporta il giornale, si è conclusa positivamente grazie ad un impiegato particolarmente gentile, che ha poi deciso di assecondare il vecchietto decidendo di andare oltre la burocrazia imposta, ma comunque la notizia ha fatto discutere.

Trump-Putin: oggi una telefonata sull'Ucraina/ Cremlino: "Ok ai negoziati, ma gli obiettivi restano"

Finlandia, anziano vuole ritirare 1000 euro in contanti, la banca gli chiede 48 euro per la scelta delle banconote

Il quotidiano La Verità ha riportato la notizia pubblicata da un giornale finlandese, che ha parlato del singolare caso di un vecchietto al quale la banca aveva chiesto 48 euro per il ritiro di 1000 euro in contanti in banconote di grosso taglio. A parlare della questione è intervenuta poi anche la responsabile del gruppo bancario Op Bank, che per giustificare l’alta commissione ha dichiarato: “Le banche sono tenute ad ottimizzare gli ordini di contante per prevenire ed evitare spostamenti di denaro inutili”. In particolare procedure più rigorose e costose si applicano quando il cliente vuole scegliere il taglio delle banconote e contemporaneamente una cifra uguale al limite massimo consentito dalla legge.

Usa, stop armi per l'Ucraina, forniture bloccate in Polonia/ Von der Leyen: "Europa rafforzi il sostegno"

Ovviamente, ha specificato, per somme minori la commissione è meno cara perchè non subentrano tutti controlli per la lotta al riciclaggio. Tuttavia, come sottolinea il giornale, occorrerebbe anche applicare un minimo di buonsenso e saper distinguere tra un potenziale truffatore e un anziano in buona fede che desidera solo fare un regalo ai nipotini, anche perchè in questo modo ad essere penalizzata è soltanto la gente semplice, mentre i criminali agiscono indisturbati spostando ingenti volumi di denaro tra conti senza neanche farsi notare.