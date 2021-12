Finlandia vieta l’ingresso agli stranieri non vaccinati/ Misure contro i no vax

Impennata di casi positivi in tutta Europa, la Finlandia corre ai ripari. Il governo di Helsinki, infatti, ha deciso di bloccare gli ingressi a tutti i viaggiatori stranieri non vaccinati. In base alle nuove norme, non sarà consentito l’ingresso ai visitatori nel Paese a meno che non abbiano meno di 16 anni, non siano diplomatici o impiegati in attività essenziali o non abbiano motivi familiari non differibili come motivo del viaggio.

Come reso noto dal governo, per entrare in Finlandia anche chi è vaccinato dovrà esibire un test Covid negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Le misure, in vigore da oggi, valgono anche per i cittadini dell’Unione Europea.

Questa non è l’unica novità introdotta dal governo di Helsinki. Come evidenziato da Helsingin Sanomat, i ristoranti non posso più servire alcolici dopo le ore 17.00, mentre i bar che vendono principalmente alcolici non potranno restare aperti dopo le ore 18.00. I ristoranti hanno la possibilità di restare aperti fino alle 20, con una capienza fino al 75%, con clienti muniti di green pass. Le nuove restrizioni della Finlandia resteranno in vigore per tre settimane.

Allarme per il crescente numero di infettati registrato nelle ultime settimane, questa l’allerta dell’esperta Jennifer Sieberns: «I numeri dei casi sono in aumento come in altre parti della Finlandia. Anche il numero di persone che necessitano di cure ospedaliere è leggermente superiore. La situazione generale qui sta trascinando dietro la Finlandia meridionale, stiamo andando nella stessa direzione».

