Finley al Tim Summer Hits 2025 con il brano “Quello Sbagliato”: Pedro, Ka, Dani e Ivan tornano ad emozionare i fan puntando sull'effetto nostalgia

I Finley si preparano al bagno di folla del Tim Summer Hits 2025, dopo il featuring con Nina Zilli in Quello Sbagliato. Un brano che non sta macinando numeri idilliaci nelle varie piattaforme streaming ma che segna comunque un “ritorno” importante da parte dei Finley.

Tanti fan di vecchia data hanno apprezzato la collaborazione con Nina Zilli, ma soprattutto il piacere rivedere il gruppo in prima linea, dopo alcuni anni in cui erano spariti dai radar. Tra le fatiche più recenti della band, c’è il singolo Bomber ma appunto anche la collaborazione con Nina Zilli che profuma d’estate.

La band punk-rock icona della scena musicale italiana degli anni duemila – composta da Pedro (Marco Pedretti, voce), Ka (Carmine Ruggiero, chitarra), Dani (Danilo Calvio, batteria) e Ivan Moro (basso) – prova a riprendersi i riflettori con un entusiasmo che appare più che mai rinvigorito. Nell’ultimo anno non sono mancati gli appuntamenti importanti per i Finley, che tra concerti e ospitate sono tornati a cantare con regolarità.

Finley al Tim Summer Hits 2025 con l’effetto nostalgia: “Abbiamo toccato il cuore dei fan”

E questa sera, venerdì 20 giugno, sarà una serata di festa anche per i Finley al Tim Summer Hits. Con oltre vent’anni di carriera alle spalle, il gruppo punta sull’effetto nostalgia con la sua musica, riproponendo le atmosfere degli anni duemila, ma guarda al futuro con aria di sfida, per stupire chi non crede – e non ha creduto – in loro. “La nostalgia è un ottimo richiamo per i tanti che ci hanno perso un po’ perso di vista”, ha detto Pedro, il frontman del gruppo.

Insomma i Finley vogliono dimostrare di essere ancora sul pezzo, di aver qualcosa da dire e di rilanciare una carriera che può ritrovare slancio. “Abbiamo lasciato brani che evidentemente hanno toccato i cuori di tante persone”, sottolinea orgoglioso Pedro in una intervista riportata da Today.