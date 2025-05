I grandi numeri fatti segnare da Affari Tuoi in questi mesi con Stefano De Martino al timone hanno spinto la Rai a rivedere i piani della tv di stato. Salvo colpi di scena, le nuove indiscrezioni parlano della possibilità di mandare in onda il programma di Rai1 con il conduttore campano fino al mese di luglio. Inizialmente, come da tradizione, il game show sarebbe dovuto terminare alla conclusione del mese di maggio, ma la decisione di Canale Nove di mandare in onda il nuovo programma di Amadeus fino alla piena estate ha spinto la Rai a rivedere i piani. Salvo colpi di scena, dunque, Affari Tuoi sarà in onda nei prossimi mesi anche per tutto giugno, almeno.

E la contromossa della Rai a Discovery è di fatto servita, visto che il gioco dei pacchi si ritroverà a sfidare il programma del celebre conduttore di Affari Tuoi e predecessore di De Martino, che sarà in onda con The Cage – Prendi e Scappa di Amadeus in partenza a giugno 2025, oltre alla consueta programmazione di Canale Cinque.

Affari Tuoi si allunga: De Martino premiato dalla Rai

Per De Martino dunque è tempo di raccogliere il premio dalle mani della Rai, che ha deciso di concedere una nuova chance al conduttore campano. L’ex allievo di Amici sarà uno dei volti dell’estate in Rai1 dunque, visto che come riportato da DavideMaggio.it, la volontà sembra quella di mandare in onda il gioco dei pacchi anche in estate.

Insomma, giugno e luglio con Stefano De Martino, che dall’altra parte dello schermo vedrà il suo predecessore Amadeus in campo in cerca di buoni numeri con il nuovo format studiato da Canale Nove, nella speranza che i numeri possano livellarsi verso l’alto nei prossimi mesi.

