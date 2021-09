Fino all’ultimo battito/ Diretta e anticipazioni 30 settembre: Diego è in crisi

Fino all’ultimo battito, diretta seconda puntata: commento live

Ed eccoci con la seconda puntata di Fino all’ultimo battito, in onda su Raiuno con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido tra i protagonisti. Prima di addentrarci nella puntata di questa sera, con il commento live, riavvolgiamo il nastro alla scorsa settimana, con il resoconto dei precedenti episodi. Diego Mancini, il primario di cardiochirurgia di Bari, è in crisi perché non sa se riuscirà ad inserire suo figlio Paolo, malato di cuore, nella lista dei pazienti che dovranno subire un trapianto.

In tutto questo, tra le figure dei protagonisti spicca il boss della malavita, Cosimo Patruno, relegato al 41bis. Diego gli ha negato una perizia favorevole e l’uomo ha cominciato a ricattarlo, adoperando tutti gli strumenti a sua disposizione. Chi piega prenderà la situazione? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Fino all’ultimo battito, anticipazioni puntata oggi, 30 settembre

Fino all’ultimo battito torna in onda oggi, 30 settembre, dopo il successo della scorsa settimana. Marco Bocci tornerà a vestire i panni del primario e di un padre in crisi pronto a tutto per non veder morire suo figlio, anche tradire il suo stesso giuramento. Il dottore ha manomesso la lista dei trapianti facendo balzare suo figlio in vetta a discapito di un’altra bambina ma questo non lo fa dormire tranquillo tanto che, nella prima puntata, ha insistito molto riguardo alla sua permanenza nella struttura per evitare il rischio di morte.

Cosa succederà nella seconda puntata in onda oggi, 30 settembre, su Rai1? A complicare le cose ci pensa il boss che adesso ha in pugno il nostro Diego per via della sua mossa falsa, riuscirà a venire fuori dai guai adesso o ormai il suo destino è segnato?

Fino all’ultimo battito, Vanessa torna in ospedale ma il padre sospetta qualcosa?

Prende il via da questa domanda la nuova puntata di Fino all’ultimo battito in cui il PM Pansini inizia ad indagare sulla fuga di Patruno e non ci mette molto a capire che c’è un basista all’interno dell’ospedale. A preoccupare Diego non è solo la questione del boss ma anche la vita di Vanessa. Il dottore sarà sul punto di dire tutto alla polizia finalmente per tornare libero ma quando la sua paziente torna in ospedale decide che prima di costituirsi dovrà salvarle la vita.

Dall’altra parte, però, il padre di Vanessa scopre che Paolo ha subito un trapianto e a questo punto si insospettisce parlandone proprio con l’ispettore Santoro. Rosa, invece, è preoccupata che Cosimo possa tornare ad occuparsi e interessarsi a suo figlio Mino coinvolgendolo nel mondo corrotto del nonno.



