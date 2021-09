Fino all’ultimo battito, location: dov’è stata girata la fiction?/ Tutta in Puglia

Fino all’ultimo battito è la fiction di Raiuno che debutta oggi, giovedì 23 settembre, in prima serata con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido tra i protagonisti principali, ma dove è stata girata la fiction? Quali sono i luoghi scelti per la location di una delle fiction più attese della stagione televisiva 2021/2022? Ancora una volta, in prima serata su Raiuno, tornano gli scenari della Puglia che, negli ultimi anni, è stata più volte scelta come location d’importanti fiction e prodotti cinematografici. Molte scene di Fino all’ultimo battito sono state girate in ospedale. Tutti i luoghi ospedalieri che vedrete nella fiction sono luoghi che si trovano in vari ospedali della Puglia.

Fino all'ultimo battito/ Diretta e anticipazioni 23 settembre: Paolo sta male

In primis diverse scene sono state ambientate presso l’ospedale Vito Fazzi e il Vecchio ospedale di Poggiardo. Anche altre zone di Lecce troveranno spazio nel corso delle varie puntate. Non mancheranno, poi, i luoghi della Puglia barese, ma quali?

Location “Fino all’ultimo battito”: tutti i luoghi della fiction di Raiuno

C’è Bari, ma anche altre città della Puglia barese nella fiction Fino all’ultimo battito che è stata annunciata come una delle migliori fiction della programmazione autunnale di Raiuno. Nel corso delle varie puntate, infatti, i telespettatori potranno ammirare città come Molfetta che, con il lungomare, rappresenta una delle città più belli così come Polignano a mare famosa in tutto il mondo.

Anticipazioni Fino all'ultimo battito/ Seconda puntata: Patruno riesce a fuggire

Altri luoghi dlla fiction sono l’Università degli studi di Bari, l’Ospedale Miulli di Acquaviva, il Circolo Unione del Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Traetta di Bitonto. Alcune scene, inoltre, sono state girate anche a Bitonto, sempre in Puglia e paese natale della Guaccero.

LEGGI ANCHE:

Chicago Med 5/ Anticipazioni episodi 23 settembre: il fratello di April in pericolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA