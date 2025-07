Fino all'ultimo indizio è un classico giallo deduttivo, in cui ci si chiede chi sia l'assassino. Protagonista Denzel Washington con Rami Malek e Jared Leto

Fino all’ultimo indizio, film su Canale 5 diretto da John Lee Hancock

Mercoledì 16 luglio 2025, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, alle ore 21:40, il thriller poliziesco dal titolo Fino all’ultimo indizio. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 2021 dalla Warner Bros., scritto e diretto da John Lee Hancock, sceneggiatore che aveva esordito dietro la macchina da presa con Un sogno, una vittoria (2002). La colonna sonora ha invece la firma di Thomas Newman, compositore che aveva già lavorato con Hancock in Saving Mr. Banks (2013) e Highwaymen – L’ultima imboscata (2019).

Il protagonista del film Fino all’ultimo indizio è interpretato dal grande Denzel Washington, star internazionale che proprio lo scorso mese è tornato sul grande schermo con Highest 2 Lowest di Spike Lee (2025). Al suo fianco, un cast di stelle: Rami Malek, Jared Leto e Chris Bauer.

La trama del film Fino all’ultimo indizio: chi è realmente l’assassino?

Fino all’ultimo indizio è ambientato negli anni ’90 nella città statunitense di Los Angeles, i cui abitanti sono sconvolti da un terribile omicidio. Ad essere incaricato del caso è il vice sceriffo Joe Deacon che, insieme al nuovo capo detective Baxter, raggiunge il luogo del delitto per raccogliere le prove. L’uomo si accorge immediatamente di alcune analogie con un altro caso di omicidio che anni prima non era stato in grado di risolvere e che per lui era stato come un ossessione, tanto da averlo portato a separarsi dalla moglie e ad avere problemi di salute.

Il criminale sembra non volersi fermare e un’altra donna scompare, così il protagonista decide di impegnarsi in ogni modo per riuscire finalmente a scoprire la sua identità e arrestarlo. Tutte le vittime hanno una caratteristica in comune: sono prostitute che vengono uccise con una serie di pugnalate. Il primo sospettato è un uomo di nome Albert Sparma, ma quest’ultimo si rivela un individuo sagace, capace di sviare gli investigatori. I due uomini hanno solo una settimana di tempo per risolvere il caso prima che venga affidato agli agenti dell’FBI, così si mettono sulle tracce di Sparma nella speranza di poterlo incastrare.

La situazione arriva ad un punto di rottura quando Sparma insinua di avere solo tentato di depistare le indagini e Baxter, accecato dalla rabbia, lo uccide. Il protagonista aiuta il collega a liberarsi del corpo e, nonostante tutti i loro tentativi, la verità non verrà mai alla luce.