Finto Brad Pitt corteggia e deruba una donna/ Lei accusa e fa causa a quello vero

Se Brad Pitt ti contatta, ti corteggia, ti chiede di sposarti e, sul finale, ti chiede anche dei soldi, c’è da intuire che ci sia qualcosa di strano. C’è qualcuno che però è cascato nelle lusinghe di questo falso Brad Pitt. Secondo quanto raccontato da Page Six, una donna del Texas di nome Kelli Christina avrebbe fatto causa all’attore (quello vero), accusandolo di averla truffata e di averle estorto ben 40mila dollari attraverso la sua fondazione Make It Right. Peccato però che, come hanno cercato poi di farle capire anche gli avvocati dell’attore, ad ingannarla non è stata la sta hollywoodiana, bensì un truffatore online che nulla a che fare con lui e che si è dunque spacciato per l’attore.

Brad Pitt finisce nel mezzo di una truffa

“Brad Pitt mi ha ingannata e derubata di 40mila dollari”, ha dichiarato la donna, facendo causa all’attore, per poi scoprire che Brad Pitt c’entra ben poco con tutto questo. I legali dell’attore hanno infatti negato tutte le affermazioni della donna, sostenendo che il vero Brad Pitt non è mai venuto a contatto, anche virtualmente, con lei che ha invece avuto a che fare con dei truffatori che non avevano alcun legame con la Make It Right Foundation, appunto fondazione gestita dalla star hollywoodiana. Nonostante tutte queste spiegazioni, pare che la donna non abbia alcuna intenzione di arrendersi all’evidenza dei fatti e anzi è determinata a non arrendersi fino a quando otterrà giustizia. Come reagirà l’attore di fronte a questa decisione della donna?



