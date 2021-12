Finto ginecologo faceva spogliare donne in cam/ Trovato: casa perquisita

Finto ginecologo individuato: la notizia è stata data in diretta a “Storie Italiane” nella mattinata di oggi, venerdì 17 dicembre 2021. In particolare, è stato dato risalto a una nota dell’agenzia ANSA, che ha spiega che “con l’accusa di violenza sessuale la Polizia, su delega della Procura di Taranto, ha effettuato una perquisizione nei confronti di un 40enne che si spacciava per ginecologo: l’uomo avrebbe contattato e terrorizzato oltre 400 donne inducendole a compiere visite ginecologiche online”.

In particolare, il finto ginecologo, secondo l’accusa, “faceva capire telefonicamente alle sue interlocutrici di essere a conoscenza di esami clinici effettuati in diverse strutture sanitarie in tutta Italia e diceva che probabilmente erano affette da infezioni vaginali gravi. Durante la perquisizione sono stati sequestrati smartphone, supporti di memoria e schede sim. Il 40enne è gravemente sospettato di essere l’autore delle condotte che da settembre 2021 hanno portato numerose donne a sporgere denuncia presso gli uffici della polizia postale a seguito della ricezione di telefonate da un uomo che si presentava come ginecologo”.

FINTO GINECOLOGO: “LA VICENDA INTERESSEREBBE OLTRE 400 DONNE IN TUTTA ITALIA”

Sulla vicenda del finto ginecologo individuato, l’ANSA ha aggiunto inoltre che il 40enne che si presuppone abbia compiuto questa tremenda azione, violando peraltro la privacy delle donne contattate, è stato identificato attraverso l’analisi dei dati telefonici e telematici, gli accertamenti effettuati su file audio delle telefonate registrate dalle vittime e, soprattutto, la collaborazione di queste ultime.

“La vicenda – spiega la Polizia – interesserebbe oltre 400 donne in tutta Italia i cui dati, dai primi riscontri, sembrerebbero stati ottenuti dalla consultazione di portali di annunci di compravendite on line”.

