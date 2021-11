Finto ginecologo faceva spogliare donne in webcam/ Le vittime: “Sapeva tutto di noi”

La notizia del finto ginecologo che contattava le sue vittime via webcam, facendole spogliare, è stata al centro della puntata odierna della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele. Come raccontato nel servizio, il diretto interessato sapeva le informazioni più delicate e più intime delle sue pazienti. In collegamento audiovisivo è intervenuta Federica, 23 anni, che ha spiegato che il falso medico sapeva anche alcuni eventi drammatici della vita della giovane: “Mi ha chiamato alle 23 in serata anonima chiedendomi se fossi io. Lui disse di lavorare per un laboratorio di Ostia e di avere risultati diversi circa l’esame delle urine che avevo fatto 6 mesi prima. Mi ha fatto domande circa la mia famiglia, se avessi fratelli o sorelle più piccoli, per poi arrivare a dettagli più intimi”.

Merkel: “In Germania situazione molto drammatica”/ “Misure in vigore non bastano”

Anche Noemi ha raccontato a sua volta la molestia subita a “Storie Italiane”: “Mi ha chiesto di spogliarmi davanti a una telecamera, di mostrargli i miei genitali. Era il 1° novembre quando mi ha chiamata, identificandosi come un medico del laboratorio di analisi e mi diceva che appariva un’infiammazione dalle visite fatte nei mesi precedenti. Aveva un tono di voce abbastanza sicuro. Aveva anche secondo me un teatrino costruito alle spalle, chiamava altre ‘pazienti'”.

"Nonne empatiche con i nipoti"/ Scoperta USA: "Provano stesse gioie e stessi dolori"

FINTO GINECOLOGO FACEVA SPOGLIARE ONLINE LE SUE PAZIENTI

La testimonianza di Noemi sul finto ginecologo è proseguita così: “All’inizio le domande sembravano mirate alla diagnosi di sintomi, poi mi ha chiesto come faccio l’amore con il mio ragazzo o altri dettagli inutili a livello medico. Appena ho accettato l’invito di videochiamata, lui mi ha chiesto di accendere la webcam, mentre la sua era spenta. Io avevo fiducia, perché si parlava della mia salute. Mi ha chiesto di mostrargli i miei genitali, io mi sono rifiutata. Allora lui ha chiuso la videochiamata e mi ha richiamato dicendomi che in serata o nel giorno successivo mi sarebbe arrivata una mail in cui ci sarebbe stato scritto tutto riguardo alla malattia. Gli ho dato poi il mio indirizzo… Ora sa dove abito e questa cosa mi fa paura, perché non so fino a che punto può arrivare questa persona”.

Friuli “dati fasulli su terapie intensive”/ Ispettori Ministero contro numeri Regione

L’avvocato di Noemi ha asserito: “Abbiamo immediatamente sporto denuncia e abbiamo piena fiducia nell’autorità giudiziaria. Non sappiamo quante altre ragazze abbiano denunciato. Noi abbiamo fornito tutti i dati in nostro possesso, ora la palla passa alla giustizia“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA