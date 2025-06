Si sarebbe finto il dottore di fiducia di Papa Giovanni Paolo II e di 54 differenti cardinali ancora in carica, oltre che sedicente esperto di autismo, il finto medico di Wojtyla arrestato a Roma nelle ultime ore ed ora accusato di reati gravissimi come la truffa aggravata, l’esercizio abusivo della professione medica e – potenzialmente – anche di lesioni aggravate per le “cure” a cui avrebbe sottoposto numerosi clienti, accalappiati in rete grazie a un sito creato ad hoc: un caso complesso – quello del finto medico – sul quale le indagini sono ancora in corso, su spinta della denuncia sporta dalla famiglia di un ragazzino 15enne affetto da autismo, vittima della truffa del sedicente dottore.

Per ora, sull’identità del finto medico di Wojtyla si sa ancora poco e nulla, salvo il fatto che si tratterebbe di un 63enne originario dell’Argentina: non è chiaro da quanto tempo si trovasse a Roma, da quanto svolgesse abusivamente la professione medica e neppure – soprattutto – se abbia effettivamente conseguito una laurea in Argentina o in qualche altro Paese; mentre resta certo che non risulti alcuna iscrizione all’Albo nazionale dei medici laziali, neppure nella sezione dedicata agli stranieri: le uniche tracce in rete lo dipingono, falsamente, come il medico di fiducia di Papa Giovanni Paolo II e di 54 cardinali, con una formazione (probabilmente falsa) di altissimo livello nel campo dell’autismo.

La truffa del finto medico di Wojtyla: un 15enne autistico trattato con prodotti olezzanti vietati e scaduti

A portare alla luce il caso del finto medico sarebbe stata – come dicevamo già prima – la famiglia di un ragazzino 15enne di Roma che si era rivolta al 63enne, attirata dalla sua sedicente fama millantata in rete; mentre risulta, al contempo, che nel suo studio medico siano state trovate circa 400 cartelle cliniche di altri pazienti – molti dei quali affetti da autismo –, diverse scorte di medicinali scaduti da tempo (non è ancora chiaro come li abbia ottenuti) e alcune provette contenenti sangue e urine, che saranno poi sottoposte alle dovute analisi.

Secondo quanto denunciato dalla famiglia del 15enne truffato dal finto medico di Wojtyla, il 63enne avrebbe proposto loro un dettagliato piano terapeutico dal costo di 30mila euro e dalla durata di 2 anni, nel corso dei quali il paziente sarebbe stato sottoposto a una cura “innovativa e sperimentale” attraverso il trapianto di cellule staminali: in realtà, secondo le prime indagini condotte dagli inquirenti, le iniezioni contenevano prodotti olezzanti classificati come vietati e scaduti da tempo; mentre resta da capire se tale condotta abbia cagionato danni o lesioni al 15enne o ad altri dei 400 pazienti che avrebbe avuto in cura.