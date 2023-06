Fiodor Lavagetto, figlio Miranda Martino/ Nato dall’amore con Gino Lavagetto

Chi è Fiodor Lavagetto, il figlio di Miranda Martino

Fiodor Lavagetto è il figlio di Miranda Martino nato dall’amore con Luigi “Gino” Lavagetto, attore e sceneggiatore italiano. Il figlio della cantante ed attrice oggi lavora come imprenditore e poker player e condivide con il papà una grandissima passione per le carte. “Da piccolo lo facevo mettere dietro a me mentre giocavo con gli amici a casa e probabilmente ha acquisito anche lui qualche conoscenza. Chissà, magari ha imparato proprio da me a stare al tavolo” ha confessato l’attore grande appassionato di Texas Hold’em, e fondatore della piattaforma Boom Betz.

MASSIMO MODUGNO: "PAPÀ DOMENICO ERA FANTASTICO"/ "La morte fu difficile da superare"

L’attrice e cantante Miranda Martino si è raccontata in una lunga intervista nel programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone aprendo il suo cuore e parlando dei suoi vecchi amori e in particolare del figlio Fiodor. “L’ho detto a quattro persone ti amo” – ha confessato l’attrice napoletana; tra questi quattro “ti amo” c’è quello pronunciato al collega Gino Lavagetto da cui ha avuto il figlio Fiodor.

Marco Masini: "Persi mia madre a 17 anni"/ "Mia sorella prese il suo posto, mi salvò"

Fiodor Lavagetto, il figlio di Miranda Martino nato dall’amore con Gino Lavagetto

Un grande amore quello nato tra Miranda Martino e Gino Lavagetto suggellato anche dalla nascita di un figlio: Fiodor. L’attrice e cantante parlando dell’amato figlio ha dichiarato: “non sono stata contenta, perché purtroppo avevo deciso che mio figlio avrebbe dovuto imparare l’inglese”. Il figlio è molto legato alla mamma, ma anche al padre Gino Lavagetto che è un grandissimo appassionato di poker. Proprio l’attore, intervistato da Gioco News, ha raccontato: “avevo il privilegio di sedere dietro ai signori che giocavano a briscola, scopa, tressette nel bar vicino al negozio di frutta e verdura di mia madre. Qualche volta avevo accesso anche alle salette private dove si giocava a poker, quello a 5 carte”.

Franca Gandolfi, madre Massimo Modugno/ "Faceva la corte a tutte le donne. Mi ha dovuta conquistare"

Una passione condivisa anche dal figlio Fiodo con il padre che ha aggiunto: “da piccolo lo facevo mettere dietro a me mentre giocavo con gli amici a casa e probabilmente ha acquisito anche lui qualche conoscenza. Chissà, magari ha imparato proprio da me a stare al tavolo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA