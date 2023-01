Fiona May, chi è? Concerto per la pace/ L’atleta testimonial delle Missioni Don Bosco

Chi è Fiona May, campionessa di atletica e di beneficenza

Fiona May, classe ‘69 due volte campionessa mondiale di atletica, è dal 2019 testimonial delle Missioni Don Bosco. A tal proposito, l’atleta britannica, di famiglia giamaicana naturalizzata italiana, ha partecipato al XXX Concerto per la pace in Vaticano, che andrà in onda il prossimo gennaio su Canale 5. Condotto da Federica Panicucci, la pluricampionessa ha ricordato quanto lo sport sia importante, non solo come disciplina, ma come strumento incoraggiante integrazione e tolleranza sociale, elementi fondamentali per una pace duratura. L’atleta, che vanta che vanta di ben 2 ori, un argento e un bronzo, si affaccia anche nel mondo dello spettacolo.

Dopo la carriera di attrice, nel 2007 partecipa e vince il programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Diviene dunque ambasciatrice di questo importante progetto di pace dei salesiani. Non solo. Fiona May, affianca Missioni Don Bosco in moltissimi dei loro progetti, da quelli sulle innumerevoli carestie del continente africano, alla distruzione ambientale di Amazzonia, Congo e Madagascar, passando per le crisi economico-politiche del Venezuela.

Fiona May e le altre partecipazioni al Concerto

L’atleta Fiona May aveva già partecipato alle scorse edizioni del Concerto di Natale Vaticano. L’ultima, in termini di tempo, è stata proprio nella 28°esima edizione, datata 2020. In questa occasione, l’atoleta, accanto al calciatore Gianluca Zambrotta, sosteneva i salesiani circa i progetti legati alle regioni maggiormente colpite dalla pandemia COVID. Recentemente invece, Fiona May è stata madrina d’eccezione all’inaugurazione della Family Room dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Proprio in questa città infatti, l’atleta olimpica ha deciso di stabilirsi da alcuni anni. La fuoriclasse dunque, oltre a regalare numerose medaglie all’Italia, è la perfetta ambasciatrice e testimonial delle Missioni Salesiane, in Italia e nel mondo.

