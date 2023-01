Fiona May “divorzio difficile da Gianni Iapichino, ero sola”/ “Orgogliosa di Larissa”

Fiona May si racconta che mamma tra il profondo orgoglio per le sue due figlie e la difficile separazione dall’ex marito Gianni Iapichino. “Mia figlia Larissa ha eguagliato il mio record – racconta con orgoglio Fiona May ospite a Nei Tuoi Panni, su Rai 2 – Io sono una mamma pazza infatti non vado più a vederla, Larissa mi piace ma io faccio brutta figura. Finita la gara abbiamo pianto insieme”. Confessa di sentirsi “una mamma ingombrante per l’atleta che sono stata e non voglio metterle pressione”.

Larissa Iapichino, chi è la figlia di Fiona May/ "Sempre me stessa", eredità sportiva pesante e..

Parlando della figlia Larissa, Fiona May ammette che “io non volevo che lei facesse il mio mestiere. Lei ha talento per fare qualsiasi cosa e studia, però quando lei ha annunciato di voler fare atletica io ero contraria. Perché è difficile, è tosta, e lei ha passato talmente tante cose, ha cambiato Paese e ha cambiato tutto… ho sperato che avesse la passione a supportarla”. Eppure a oggi si dice assolutamente certa che “lei ha questa passione, è determinata, sa conciliare lo studio di giurisprudenza e ha la testa sulle spalle”. Come mamma si sente “molto protettiva ma allo stesso tempo devo lasciarla sbagliare, studiare, lavorare”. Sua figlia Anastasia invece gioca a calcio e parla di lei come “un altro tipo di figlia, molto ribelle. È tosta, perché vede la mamma e la sorella famose, lei è tranquilla e deve trovare la sua strada. Quando la troverà sarò contenta”. Fiona May ammette che “se vorrà fare atletica deciderà lei, non decido io. L’importante è che studino, per me è molto importante questa cosa perché hai molte più porte aperte”.

Gianni Iapichino, marito Fiona May/ "Larissa? Pensavo fosse meglio defilarsi, poi..."

Fiona May: “difficile crescere mie figlie da sola dopo la separazione”

Fiona May, ospite di Mia Ceran a Nei Tuoi Panni su Rai 2, non si tira indietro neanche quando affronta il difficile argomento della separazione da Gianni Iapichino, l’ex marito da cui si è allontanata nel 2011. “Ho avuto difficoltà a crescere le mie figlie da madre separata, era un momento abbastanza brutto con emozioni negative – racconta – Ho sofferto tanto e non volevo trasmetterle alle mie figlie”.

In seguito alla separazione, Fiona May ha ammesso di essersi sentita “molto sola”, sebbene “anche se lontani, i miei genitori hanno fatto sempre tante cose al telefono, quando li andavamo a trovare, mi hanno sempre sostenuta. La tata e la sua famiglia ci hanno aiutate tanto. Ero una donna da sola che doveva seguire la mia carriera e seguire le figlie tra studio e sport”. E del suo matrimonio ricorda che “avrei voluto che il padre fosse ancora più presente, avrei voluto più aiuto, ma ho stretto i denti”.

Fiona May, chi è? Concerto per la pace/ L'atleta testimonial delle Missioni Don Bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA