Larissa Iapichino è la figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, due campioni rispettivamente ex lunghista e triplista e ex astista e multiplista. Una vita in parte segnata quella di Larissa che è una campionessa di salto in lungo dopo il record italiano indoor di 6,97 metri, fatto segnare a Istanbul nel 2023, che l’ha fatta posizionare al quarto posto assoluto nel ranking mondiale. Ora Larissa Iapichino si gioca la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 per il salto in lungo e c’è chi è pronto a scommettere su di lei. “E’ stata una bella qualificazione, mi sono piaciuta” – ha detto Larissa confessando – “è stato bellissimo perché finalmente sono anche io un’atleta olimpica e in più sono in finale. Ci ho messo tanta grinta ed entusiasmo, e ho pensato a me bambina di sette-otto anni quando sognavo di raggiungere un traguardo del genere. Ora sono in finale e andrò a giocarmela come sempre, con il coltello fra i denti”.

Un importante risultato per la figlia di Fiona May che da bambina non sognava di diventare una campionessa di atletica visto il peso importante di due genitori così bravi e riconosciuti a livello mondiale.

Il rapporto tra Fiona May e la figlia Larissa Iapichino

Fiona May è legatissima alla figlia Larissa Iapichino, campionessa di salto in lunga che sta per giocarsi la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella categoria salto in lungo. “Mia figlia è una bravissima ragazza: intelligente, brava a scuola, dotata nello sport” – ha detto la ex campionessa lunghista che è orgogliosa della figlia anche se non nasconde di essere un pò in ansia quando la figlia gareggia.

“Vederla saltare in pedana, però, mi dà ansia. Provo a farle da scudo, ma non sempre ci riesco. E vado alle gare il meno possibile” – ha detto Fiona che ha dato un solo consiglio alla figlia – “sarai la figlia di Fiona May per sempre, però tu sei Larissa Iapichino, non scordarlo mai”. Dal canto suo Larissa ha un bellissimo rapporto con la mamma: “ha il cuore grande, ma è severa”.