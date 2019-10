Fioramonti (M5s), bufera social: insulti a polizia e donne/ Centrodestra “Dimissioni”

Finito nel mirino della critica per la posizione assunta in occasione dello sciopero per il clima e per il caso “crocifisso a scuola”, nonché per l’idea di tassare le merendine, il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti è di nuovo nella bufera. L’esponente del Movimento 5 Stelle in passato si è reso protagonista di attacchi verso politici, donne e forze dell’ordine: Il Giornale ha raccolto una serie di tweet e post su Facebook del grillino che non lasciano spazio a dubbi. «Berlusconi l’imperatore della sfiga», «Giuliano Ferrara una me*da con i denti separati, uno schifoso», «Daniela Santanchè una demente bugiarda e venduta […] Se fossi una donna mi alzerei e le sputerei in faccia, con tutti gli zigomi rifatti», «la polizia è un corpo di guardia del potere»: questi sono solo alcuni dei post pubblicati sul web dall’attuale ministro in quota M5s, che – come prevedibile – hanno sollevato un polverone politico…

FIORAMONTI, OFFESE A DONNE E POLIZIA SU FACEBOOK: CENTRODESTRA, “DIMISSIONI”

«Deliranti e ripugnanti»: così Giorgia Meloni ha giudicato i vecchi post del ministro dell’Istruzione Fioramonti, reo di «inneggiare alla morte dei carabinieri, vomitare insulti sessisti contro Daniela Santanchè e ironizzare sulla tragedia del terremoto dell’Aquila». La leader di Fratelli d’Italia, così come gli alleati Lega e Forza Italia, invoca le dimissioni del ministro grillino. Netta la presa di posizione della Santanchè, tra le vittime degli attacchi social del pentastellato: «Dimissioni immediate. Mi auguro che adesso le donne del Pd, le donne del M5S, tutte le donne chiedano le dimissioni. Ora voglio chiamare il presidente del Consiglio e vedremo che succederà». «Il suo silenzio non fa che peggiorare una situazione già di per sé imbarazzante non solo per il governo giallo fucsia, ma per tutto il Paese», il giudizio del capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari, ma anche il Pd chiede spiegazioni: Valeria Fedeli ha condannato il linguaggio d’odio, sessista e violento, ribadendo che «il suo silenzio in merito a quanto riportato questa mattina in un articolo de Il Giornale non è sostenibile nel ruolo che ricopre».

Deliranti e ripugnanti i vecchi post del Ministro dell’Istruzione Fioramonti pubblicati oggi da @ilgiornale, nei quali inneggia alla morte dei carabinieri, vomita insulti sessisti contro @DSantanche e ironizza sulla tragedia del terremoto dell’Aquila. FIORAMONTI SI DIMETTA! pic.twitter.com/ucz0MvAUDL — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 3, 2019





