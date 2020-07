Fioravante Acierno/ Video, a Ciao Darwin passò alla storia come L’uomo di latta

Fioravante Acierno è ormai conosciuto come l’Uomo di Latta di Ciao Darwin 7. Il concorrente della squadra Io so’ io è riuscito a farsi notare durante la Macchina del Tempo per via delle sue risposte strampalate, oltre che per il look appariscente. Fra le risposte più assurde ricordiamo quella legata alla domanda “La fidanzata di Tarzano come si chiamava?“, fatta dal padrone di casa. “Tarzana” è stata la soluzione fornita dall’Uomo di Latta. Clicca qui per rivedere il video di Fioravante Acierno. Al pari dell’omonimo personaggio de Il Mago di Oz, Acierno siè presentato in puntata con un completo argentato e una cravatta rosa e bianca. Impossibile non notarlo ed è stato proprio il suo look a regalargli la nomination per la categoria Miglior Look ai Ciao Darwin Awards. La vittoria era assicurata: l’ex concorrente ha battuto i due rivali in lizza per lo stesso premio, Fuffy, lo schiavo della squadra della Carne e Ilaria Seghesio dei Diversi. Acierno aveva conquistato anche un’altra candidatura per la sezione Miglior Performance, ma in questo caso ha dovuto cedere la vittoria a Francesco Nozzolino della squadra dei Bucatini. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Ciao Darwin 7 tornerà in replica nella prima serata di Canale 5 e potremo rivedere il momento della premiazione. Il ringraziamento di Fioravante è andato a tutti coloro che durante la sua avventura televisiva hanno deciso di sostenerlo.

Fioravante Acierno, che fine ha fatto?

Fioravante Acierno è ormai scomparso dai riflettori nazionali: il concorrente di Ciao Darwin 7 conosciuto come L’Uomo di Latta non fa sentire la sua voce in tv da diverso tempo. L’ultima volta che lo abbiamo visto sul piccolo schermo risale proprio alla settima edizione del programma, quando ha dovuto affrontare le Culture Precolombiane nella prova La Macchina del Tempo. Diversi anni fa, Acierno ha rivelato a Irma Capace Minutolo di lavorare non solo in Italia, ma anche in America e persino alle Mauritius. Facile credere quindi che abbia deciso di superare i confini ancora una volta per proporre i suoi vari personaggi. Ai telespettatori italiani intanto lascia le sue invenzioni: gli Aztuti, ovvero il popolo Azteco secondo l’ex concorrente. Possiamo ricordarlo inoltre alle prese con il pentolone, dove ha avuto parecchia difficoltà a trovare la bussola. ‘Colpa’ delle attrici in costume che con la loro nudità hanno distratto l’Uomo di Latta. Come dimenticare poi gli Inca**ti, che secondo Acierno erano in contrasto con il popolo dei Maya? Per Acierno poi non ci sono dubbi su quando l’uomo è riuscito a sbarcare sulla Luna: “Di giovedì”.



