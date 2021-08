Fiordaliso “A 65 anni non voglio altri fidanzati”/ “Non ho più certi istinti”

Ospite di Serena Autieri a Dedicato, Fiordaliso non solo ripercorre le tappe salienti della sua carriera fino ad oggi, ma si lascia andare anche a rivelazioni personali. Partendo da Instagram, arriva ad annunciare la sua decisione sull’amore: “Io uso i social per condividere un pezzo della mia vita, non per pubblicità o per fare serate, no. Il mio cagnolino è il mio fidanzato.” ha rivelato Fiordaliso, per poi annunciare che “A 65 anni ho preso una decisione: quella di non avere un compagno, perché sto bene da sola, ne ho avuti di compagni. Non ho più certi istinti. Bisogna essere propensa e io non lo sono più. Mi sveglio come voglio ed è meraviglioso. Non mi interessa più, sto benissimo senza. Tuttavia, sola proprio non ci so stare, quindi ho il mio cagnolino Jo.” ha chiarito. Di amori, d’altronde, Fiordaliso ne ha avuti ma oggi si dice non più interessata a scendere a compromessi.

Fiordaliso ha poi un appello da fare a tutte le donne: “Non lasciatevi mai andare!” E spiega: “Una punta di rossetto quando uscite di casa, anche le persone che sono tristi, che hanno avuto delle storie brutte, magari vi ha lasciato il fidanzato, non lasciatevi mai andare. Questa è una cosa che mi ha insegnato mia madre.” Nel salotto di Dedicato è poi arrivato per Marina, vero nome di Fiordaliso, un videomessaggio di Corrine Clery. Tra le due c’è una bellissima amicizia che dura da anni e le parole dell’amica la commuovono: “Corinne è speciale, davvero unica”, commenta infine la cantante, ricordando il loro spettacolo teatrale.

