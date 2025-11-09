Fiordaliso a Verissimo: "I miei genitori si sono ritrovati in paradiso"

Fiordaliso ha parlato a Verissimo della sua vita privata, del passato e della situazione sentimentale: “Sono vent’anni che non ho un compagno e tutto ciò che c’è intorno. Mia mamma non la sogno, si vede che sta bene dove si trova adesso e ha ritrovato mio padre e si trova bene così.

Dormo con un cane, non mi interessa avere un compagno, non ci penso neanche. Ho i miei figli e i nipoti, un compagno è una rottura di scatole tremenda, io sono realizzata oggi, la mattina mi alzo e faccio quello che voglio. Non devo rendere conto a nessuno, si sta da Dio. Se va male un matrimonio basta, al massimo un trombamico. Io gli uomini oggi li guardo tutti come fossero delle donne, il mio sguardo è molto limpido, l’aiuola è morta” ha detto Fiordaliso a Verissimo.

Fiordaliso e l’infanzia complicata: “Non ho avuto un’adolescenza”

In una vecchia intervista concessa a Verissimo, Fiordaliso ha raccontato i suoi disagi del passato: “Io non ho avuto un’adolescenza, sono diventata subito mamma. Scopro di essere incinta a 15 anni… Mio padre mi mandò via di casa e andai in un istituto per ragazze madri.

Era un periodo storico in cui ancora era una vergogna rimanere incinta. Mi ricordo che c’erano tre case. Eravamo dieci ragazze e c’era un’assistente sociale che ci controllava” le parole della cantante nel talk di Silvia Toffanin.