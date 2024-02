Fiordaliso abbandona il Grande Fratello: “Mi manca l’aria”/ Lacrime ed emozione: “Siete tutti miei figli”

Fiordaliso, chiamata in confessionale, racconta dell’importanza che ha avuto per lei il Grande Fratello: “Mi sono lasciata andare a me stessa perché venivo da un brutto periodo. Qui mi sono ritrovata, è un’esperienza indimenticabile. Qui sono rinata, sono ritornata me stessa. Sono sempre stata questa qui ma non la ero più, mi portato addosso tante cose. Io qui sono ritornata a essere la pazza che sono e sono contenta così”.

“Non ce la faccio più. Mi manca l’aria, mi mancano i miei figli, mia nipote, i miei fratelli. Sento di non poter dar neanche più nulla ai ragazzi qui dentro” prosegue la confessione. Quando Alfonso le chiede se fuori vedrà qualcuno, lei risponde: “Certo, se non li vedo ammazzo tutti. Non vedo l’ora di uscire per vedere i ragazzi che sono usciti. Li vedrò tutti, sono tutti figli miei oramai. Io vivo a Roma, li inviterò. Tu Alfonso non vivi qui, ma questa è un’edizione speciale e magica. Ieri sera li guardavo e non potevo dir loro che me ne volevo andare e mi sembrava quasi di tradirli”.

Fiordaliso: “Siete tutti miei figli, la mia avventura è finita”

In lacrime, dopo aver confermato la decisione di voler uscire dal Grande Fratello, Fiordaliso ringrazia Alfonso Signorini per averla salvata. La cantante torna poi in Casa per annunciare la sua decisione. “Allora ragazzi, io vi amo moltissimo però non ce la faccio più, non posso più stare qua dentro. Devo uscire. Mi sembra quasi di tradirvi ma io non ce la faccio. Vi devo lasciare, vi voglio bene, vi aspetto fuori e non vedo l’ora di ubriacarmi con voi. Sono contenta perché non dovrò nominare nessuno ed è la cosa più bella. La mia avventura è finita qua, vi aspetto fuori e vi voglio veramente bene e non è un semplice bene, è un bene d’amore. Siete tutti miei figli. Scusatemi ma io devo andare”.

Per Alfonso “Fiordaliso è una colonna. Non ha mai giocato, è sempre stata sé stessa. Porteremo il suo esempio, non è una separazione”. La cantante ringrazia poi tutti e in particolare “Anita, Chin, Letizia e Beatrice”. La concorrente si lascia poi abbracciare dai concorrenti, che in lacrime le promettono di rivedersi fuori e le cantano “Non voglio mica la luna”, tra l’emozione generale.











