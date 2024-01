Fiordaliso attacca Beatrice/ “Lei vuole Vittorio sempre tutto per sé, non glielo puoi toccare”

Fiordaliso scocciata nei confronti di Beatrice: ecco cosa è successo

Fiordaliso comincia a sentirsi insofferente nei confronti dell’amica Beatrice Luzzi. Ma cosa è successo tra loro al Grande Fratello? Greta e Vittorio hanno deciso di fare uno scherzo agli inquilini dicendo a tutti che tra loro ci fosse stato un bacio passionale. La cantante ha riferito questo pettegolezzo all’attrice di Vivere che si è piuttosto irritata con lei.

“Mi è venuta vicino mi ha detto non ti devi permettere di dire queste cose, passa un messaggio sbagliato. Ho detto che lei si era baciata per scherzo con Vittorio e secondo Bea non mi devo permettere di dire queste cose. No, anche perchè non passa un messaggio sbagliato sto scherzando non si può più scherzare?” ha raccontato la cantante a Greta, Perla, Letizia e Rosy Chin.

La cantante attacca Beatrice: “Vittorio non glielo puoi toccare”

Secondo Fiordaliso, Beatrice vede Vittorio come un figlio ed è molto gelosa di lui. Questo sarebbe il motivo di tanta irritazione per lo scherzo tra Greta e Menozzi. Di contro Perla, Letizia, e Rosy Chin hanno dato ragione alla cantante schierandosi dalla sua parte.

“Era uno scherzo il bacio tra Greta e Vittorio, non se lo sono neanche dato. E’ pesante. Io a lei voglio molto bene, però, lei Vittorio lo vuole sempre tutto per sé. Lui non glielo puoi toccare è come se fosse il suo bambino, come se fosse suo figlio. Lei secondo me si è arrabbiata perchè Vittorio non lo ha detto prima a lei” afferma l’artista. Nella diretta di questa sera, Luzzi vedrà la clip in questione? Si prevedono scintille tra le due queen della casa del Grande Fratello.

