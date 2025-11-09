Fiordaliso, chi sono gli ex fidanzati: da Paolo Tonoli a Enzo Malepasso

Fiordaliso sarà tra le protagoniste della puntata odierna di Verissimo su Canale Cinque. La cantante farà tappa nel talk dove già diverse volte in passato e negli ultimi anni si è raccontata, scavando nella sua vita tra i ricordi privati e anche sentimentali. Fiordaliso ha raccontato in alcune occasioni la sua vita sentimentale e gli amori vissuti, da quello con Paolo Tonoli a Enzo Malepasso. L’artista rimase incinta quando aveva solamente 15 anni dalla storia con un suo compagno di banco: da quella relazione nacque il figlio Sebastiano.

Luigi Capasso: chi era/ Il carabiniere che nel 2018 uccise le figlie e ferì gravemente la moglie

Una pagina che Fiordaliso è tornata a sfogliare poi anche negli anni e a riguardo la cantante di Non voglio mica la luna ha raccontato: “Un amico di scuola di due anni più di me, di cui mi sono innamorata a 15 anni. Sono rimasta incinta e sono andata in un centro per ragazze madri” le parole di Fiordaliso che non dimentica quell’evento dal quale ha avuto vita uno dei frutti della sua esistenza. Giovanissima, Fiordaliso ha raccontato come in realtà quella relazione presentò dei tratti di tossicità: “Posso scusarlo perché aveva 17 anni, s’è trovato all’improvviso a badare alla famiglia”.

Amici 25, Pierpaolo sotto attacco: “Deve uscire”/ Web furioso: “Vattene”

Fiordaliso e gli ex fidanzati: da Enzo Malepasso a Paolo Tonoli

Fiordaliso è poi stata legata sentimentalmente ad Enzo Malepasso, compositore di Non voglio mica la luna, iconico brano della cantante. Con Malepasso nacque un amore forte, lui era sposato ma lasciò tutto per correre tra le braccia di Fiordaliso. E poi c’è stato anche Paolo Tonoli, secondo marito di Fiordaliso, altra pagina importante della cantante che però poi ha chiuso la storia e oggi è felicemente single.

Fiordaliso ha infatti rivelato di trovarsi in una pagina di grande serenità nella sua vita e di aver perso libidine e voglia di concedersi alla passione. “Oggi sono felice così, ho trovato la serenità che mi serviva e non mi manca niente”.

Gigi D’Alessio/ Dal curioso retroscena sugli inizi di carriera al rapporto con LDA e l'ex Anna Tatangelo