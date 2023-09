Fiordaliso, clamorosa gaffe con Arnold al Grande Fratello 2023/ “Sei troppo scuro…”

Grande Fratello 2023, Fiordaliso: una frase “infelice” alimenta il dibattito in rete

Essere sotto la costante supervisione del pubblico da casa, per i concorrenti del Grande Fratello 2023, può essere un’arma a doppio taglio. Le parole possono essere travisate, mal interpretate, ma spesso sono i protagonisti a mettere del proprio per alimentare discussioni e polemiche. Stando ad un video diffuso in rete – come riporta Novella 2000 – sarebbe stata Fiordaliso ad essere finita al centro dell’attenzione per una gaffe nei confronti di Arnold Cardaropoli.

Già nelle ore precedente, Fiordaliso aveva avuto modo di discutere con Claudio Roma in maniera piuttosto dura. Il secondo ha accusato la cantante di essere l’unica a non avere un vero e proprio sogno che coincida con l’esperienza al Grande Fratello 2023; in quel caso però, buona parte dei coinquilini si sono schierati dalla sua parte. Nelle ultime ore è invece spuntato il video della gaffe in giardino con Arnold Cardaropoli; neanche a dirlo, in rete già impazza il dibattito.

Grande Fratello 2023, nessuna malizia nelle parole di Fiordaliso verso Arnold Cardaropoli

“Dov’è Arnold?”, questa la semplice domanda di Fiordaliso che giunta in giardino non trova il suo compagno di viaggio al Grande Fratello 2023. La gaffe si concretizza però pochi attimi dopo, quando Giselda le fa notare della sua presenza accanto a lei. “Sei troppo scuro, non ti vedevo!”. Non serve molta fantasia per rendersi conto dello strafalcione, ma è altrettanto chiaro che non vi fosse nessun tipo di malizia nel commento della cantante che ha semplicemente peccato di ingenuità.

Arnold Cardaropoli, apprese le parole di Fiordaliso, ha subito tentato di sdrammatizzare forse comprendendo l’ovvia mancanza di malizia da parte della cantante. “Perciò mi sono messo questa camicia chiara”, ha aggiunto il ragazzo, e di risposta l’artista ha cercato di rimediare: “No ma, per il colore del coso… Ti ho cercato in camera e non capivo dove fossi”.











