Fiordaliso, come sta e malattia/ La cantante entra al Grande Fratello 2023 dopo i problemi di salute

FIORDALISO, AL “GRANDE FRATELLO” DOPO I PROBLEMI DI SALUTE

Ci sarà anche Fiordaliso tra i protagonisti della nuova stagione del “Grande Fratello”. E in una edizione che si preannuncia ricca di novità e con un deciso ritorno al passato nel format e anche nei volti degli inquilini della Casa più spiata d’Italia, tra i cosiddetti personaggi VIP c’è sicuramente la 67enne cantautrice piacentina, una delle voci più apprezzate della musica leggera italiana. La sua partecipazione, come peraltro quella di Giampiero Mughini nelle vesti di opinionista, era stata ‘spoilerata’ in realtà da alcune settimane, prima che alcune voci ne mettessero in dubbio la presenza.

Ma cosa ci dobbiamo attendere da questa new entry nel cast del reality show più iconico della tv nostrana? Reduce da alcuni problemi di salute (è stata ricoverata nuovamente di recente questa estate per quella che l’artista aveva giustificato come una soluzione necessaria per un cambio di cura) e già al centro dei rumors per l’anticipata partecipazione al “Grande Fratello”, Marina Fiordaliso era stata al centro di alcuni articoli alla fine dello scorso mese perché si pensava che la sua presenza nel programma condotto da Signorini potesse saltare proprio all’ultimo. Voci prontamente smentite dopo un po’, anche se un post pubblicato dalla stessa artista emiliana aveva fatto sorgere più di un sospetto…

FIORDALISO, OPERATA PER LA PERITONITE: POI UN SECONDO RICOVERO E…

Sul proprio profilo Instagram, infatti, Fiordaliso aveva reso note le tappe del suo tour e che prevedevano in scaletta vari concerti fino al mese di ottobre, quando oramai il GF sarebbe entrato nel vivo. Niente di tutto ciò, perché la presenza di Fiordaliso è stata confermata tra gli inquilini VIP della Casa (che affiancheranno i Nip, la novità di questa edizione) e sicuramente non saranno nemmeno i problemi di salute dell’ultimo periodo a fermarla in quest’esperienza che, come sappiamo, potrebbe protrarsi anche per diverse settimane. Tra l’altro, per la diretta interessata non si tratta certo di una novità in assoluto: al di là della lunga carriera musicale, l’artista piacentina infatti è oramai al suo quarto reality show, il che conferma come la sua presenza non sarà certo uno stravolgimento per i suoi impegni professionali.

A proposito dei problemi di salute e dell’ultimo ricovero, grande preoccupazione aveva destato tra i suoi fan il selfie fatto in ospedale dall’artista che aveva annunciato di essere nuovamente in cura, pur rassicurando tutti. Tra la fine di giugno e i primi di luglio la cantante era stata operata d’urgenza a causa di una peritonite presso l’ospedale capitolino “San Carlo di Nancy”. Ad ogni modo l’intervento era andato a buon fine e successivamente Fiordaliso, assieme all’équipe medica che l’aveva seguita, aveva postato un altro scatto su Instagram. Tuttavia, a distanza di una sola settimana, l’artista era dovuta tornare nella struttura sanitaria, parlando di una “ricaduta” e annunciando che forse si sarebbe dovuta sottoporre a una seconda operazione. Ad ogni modo le sue condizioni di salute paiono buone nonostante quello che lei stessa ha definito un “anno orribile” e paiono non aver inficiato la sua partecipazione al GF.











