Fiordaliso “Distrutta per la morte di mia madre”/ “Anche la mia Cleo m’ha lasciata..”

Non è di certo un periodo facile per Fiordaliso che oggi pomeriggio sarà a Verissimo per raccontare un po’ tutto quello che le è successo in questo periodo, dalla morte della madre a quella della sua cagnolina Cleo a cui ha detto addio proprio nei giorni scorsi. Da un dolore all’altro, la cantante ha provato a rimanere a galla senza farsi sopraffare ma è stato davvero complicato e difficile. Nelle scorse settimana in tv, spesso in lacrime, Fiordaliso ha raccontato del Coronavirus che è arrivato nella sua casa colpendo il padre, 91 anni, e la sorella ma, soprattutto, la madre che non è riuscita a sconfiggerlo ed è morta dopo 11 giorni in ospedale senza l’occasione di poter salutare per un’ultima volta sua figlia. La cantante ha parlato anche della straziante telefonata ricevuta in cui lei stessa le ha comunicato che stava per morire. Cos’altro racconterà oggi pomeriggio?

Fiordaliso nei giorni scorsi, come se il dolore per la morte della madre non bastasse, ha dovuto dire addio anche al suo cane. Lei stessa l’aveva sottratta alla morte, solo quattro anni fa, ma questa volta non è riuscita a fare lo stesso e si è trovata costretta a dire addio al loro legame indissolubile e speciale. La piccola Cleo, questo il nome della sua adorata chihuahua, è morta “improvvisamente” e lei stessa ne ha dato il triste annuncio sui social raccontando: “Se n’è andata improvvisamente. Il mio cuore si è incrinato. Mi hai dato tanto, non me ne faccio una ragione. Buon ponte piccola”. Le due si erano incontrate in un canile dove i medici si sono presi cura di lei salvandola e consegnandola poi a Fiordaliso che l’ha portata a casa prendendosene cura fino allo straziante addio.



