Fiordaliso “Dopo tre anni difficili ho solo voglia di giocare”/ Al Grande Fratello per la rinascita

Fiordaliso è il nuovo ingresso straordinario della seconda puntata del Grande Fratello, in diretta su Canale 5. Un ingresso atteso, ma ovviamente non dai partecipanti, che hanno accolto la cantante con un grandissimo entusiasmo, ricoprendola di attenzione e duettando con lei sulla sua celebre “Non voglio mica la luna“. Lei, appena varcata la porta rossa, ha espresso la sua più grande volontà durante la permanenza, con il suo umorismo unico, ovvero “imparare a cucinare”. Ma per Fiordaliso questo GF, spiega nella video-presentazione, è anche un momento per andare avanti, dopo tre anni complicati, e per dimostrare a tutti chi è lei, ovvero “una caciarona, una giocosa e una testona“.

Fiordaliso: “Il GF arriva in un momento giusto”

Fiordaliso non ha certo bisogno di presentazioni, ma da tradizione del Grande Fratello, nel suo video di presentazione sostiene, chiaramente, di essere intenzionata a far capire a tutti “chi sono io”, definendosi “una donna normale, che fa la cantante”. Ripercorrendo la sua storia, racconta che “la passione per il canto nasce perché mio padre suonava la batteria, faceva l’operaio la mattina, e alla sera andava a suonare. Lo vedevo come uno dei Beatles”, scherza, “perché metteva queste giacche che sembravano coperture dei divani”.

“Mi ha portato con lui sul palco”, ricorda Fiordaliso, “avevo 12 anni e mi insultava, mi diceva che ero un cane, che dovevo cantare con passione e questa cosa mi è rimasta dentro e tutte le canzoni ora le canto così”. Poi, però, qualcosa cambiò nella sua vita e “a 15 anni sono rimasta incinta, mio padre non era affatto felice per questa notizia e andai in un istituto per ragazze madri, ho partorito lì e ho deciso di tenerlo quel bambino. È stata la scelta migliore che potessi fare”, confessa sorridente Fiordaliso. “Questo Grande Fratello”, spiega, “arriva per me proprio nel momento giusto, ho avuto tre anni difficili e ho bisogno di giocare. Voglio che la gente capisca chi sono io, una donna rock, una mamma rock e una nonna rock”.

