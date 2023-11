Fiordaliso e Rosy buttate in piscina in diretta al Grande Fratello/ Signorini ‘spegne i bollori’ per Paolo e…

Fiordaliso e Rosy Chin buttate in piscina in diretta al Grande Fratello 2023: scherzo di Signorini

Non solo lacrime e liti nella Casa del Grande Fratello 2023 nel corso della diretta del 6 novembre 2023. C’è infatti spazio anche per momenti esilaranti, come il siparietto che vede protagoniste Rosy Chin e Fiordaliso. Le due concorrenti si sono rese protagoniste di schietti apprezzamenti nei confronti di Paolo Masella e Mirko Brunetti, poi con loro si sono divertite tra tuffi in piscina e sensuali docce a quattro. I ragazzi hanno inscenato un atto di seduzione serrato, facendo a tratti scandalizzare ad altri divertire le due donne.

Grande Fratello 2023, 17a puntata/ Diretta e eliminato: Greta contro Angelica "sei una gatta morta"

Signorini si diverte a commentare il filmato in diretta, sottolineando i complimenti fatti da Fiordaliso ai muscoli di Paolo e la sua ammissione “Se avevo 20 anni me lo mangiavo vivo!”. È allora per spegnere questi bollori che Signorini invita Paolo e Mirko a gettare in piscina le due donne. Fiordaliso e Rosy sono incredule mentre finiscono in piscina con abiti eleganti, trucco e tacchi. Signorini dallo studio se la ride, mentre Fiordaliso premedita vendetta.

Alex Schwazer, novità sul "caso" doping: "A giorni la sentenza"/ Lettera della madre al Grande Fratello 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE:

ALESSANDRO CISILIN, EX COMPAGNO DI BEATRICE LUZZI/ Lui: "Strepitosamente bella, sono orgoglioso di lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA