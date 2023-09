Fiordaliso, flirt con Ciro Petrone al Grande Fratello 2023?/ “Se avessi avuto 20 anni, l’avrei sposato”

Fiordaliso e Ciro Petrone complici al Grande Fratello 2023

Nella casa del Grande Fratello 2023 stanno nascendo le prime antipatie come quella tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi come ha spiegato Alfonso Signorini nelle anticipazioni della terza puntata del reality show in onda questa sera, ma anche le prime simpatie. su tutte quella tra Fiordaliso e Ciro Petrone. La cantante e l’attore sono entrati nella casa più spiata d’Italia nel corso della seconda puntata. I due si sono uniti al gruppo del tugurio e, qui, non sono hanno scoperto di essere molto affini, ma si sono legati tantissimo. Tra i due, infatti, sta nascendo una bella amicizia e la conferma è arrivata dai diretti interessati.

Gaffe al Grande Fratello 2023: Fiordaliso canta in playback/ "Imbarazzante, non sanno neanche le parole"

Durante il daytime del Grande Fratello 2023 del 18 settembre, nel corso delle anticipazioni, Alfonso Signorini si è collegato con il confessionale del tugurio dove, ad attenderlo, c”erano proprio Fiordaliso e Ciro Petrone che hanno parlato della loro amicizia.

Le parole di Fiordaliso e Ciro Petrone

Dopo poche ore di permanenza nella casa del Grande Fratello 2023, “Devo dire che voi due siete una delle coppie più affiatate di questo GF. Come è nata questa amicizia, questa complicità?”, chiede Alfonso Signorini. “E’ nata in modo spontaneo”, risponde Ciro. “Lui ha questa spiccata napoletanità con cui dà vita a diverse battute ed io sono la sua spalla”, aggiunge Fiordaliso. “E’ la spalla perfetta”, dice ancora Ciro.

Fiordaliso "Dopo tre anni difficili ho solo voglia di giocare"/ Al Grande Fratello per la rinascita

“Senti Ciro, come va con la fidanzata. La pensi?“, chiede ancora Signorini. “Sì“, ammette l’attore che poi svela un retroscena su Fiordaliso. “Ieri mi ha chiesto di sposarla” – e Fiordaliso lo corregge – “Gli ho detto che se avessi avuto vent’anni l’avrei sposato”.

LEGGI ANCHE:

Fiordaliso, come sta e malattia/ La cantante entra al Grande Fratello 2023 dopo i problemi di salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA