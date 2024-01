Fiordaliso, flirt con Gianni Morandi in passato? “Mi sarebbe piaciuto, ma…”/ La rivelazione spiazzante!

Grande Fratello 2023, Fiordaliso su Gianni Morandi: “Mi sarebbe piaciuto…“

L’inizio della nuova puntata del Grande Fratello 2023, in onda questa sera, è nel segno della ritrovata amicizia tra Fiordaliso e Rosanna Fratello. Spesso considerate ‘rivali’, le due concorrenti si sono avvicinate negli ultimi giorni soprattutto grazie ad alcune intime confessioni sulle rispettive vite private. In particolare, le due cantanti si sono confrontate su alcuni presunti flirt del passato, menzionando anche volti noti della musica e del cinema come Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Michele Placido.

Alfonso Signorini, incuriosito da questi scottanti retroscena, vuole vederci chiaro. Per questo, dopo una clip riassuntiva delle loro confessioni, mette le due concorrenti a confronto. A cominciare da Fiordaliso, che ammette: “Con Morandi abbiamo fatto una tournee insieme, ma non è successo niente. Mi sarebbe piaciuto fosse successo, ma ero fidanzata“. Rosanna, invece, smentisce il presunto flirt con Ranieri: “Ranieri è un mio carissimo amico, fraterno, stavamo sempre insieme, a Canzonissima. Abbiamo fatto un sacco di tournee insieme“.

Rosanna Fratello e il bacio con Michele Placido: “Meraviglioso!“

Parlando poi del rapporto con l’amore, Rosanna Fratello ammette di non aver mai tradito il marito Pino: “Non l’ho mai tradito. Ci siamo sposati nel ’75“. Fiordaliso, soffermandosi invece sulla sua gioventù, ricorda di essere stata una ‘figlia dei fiori’ e di aver dunque vissuto l’amore nel segno della più totale libertà, come ironicamente ammette: “Da un fiore all’altro, se dovessi fare la conta non mi ricordo“.

Ma c’è stato un altro volto noto dello spettacolo, citato dalle due gieffine durante le loro intime confessioni: Michele Placido. La Fratello, in particolare, ricorda di essersi scambiata un bacio con il celebre attore sul set del film La mano nera del 1973: “Giravamo un film, il bacio è stato meraviglioso“. E, ritrovando nei vecchi archivi la scena in questione, la produzione mostra quel bacio cinematografico rimembrato dalla cantante.

