Fiordaliso, gaffe al Grande Fratello 2023/ Canta “Non voglio mica la luna” con il microfono al contrario!

Grande Fratello 2023, Fiordaliso: grintoso ritorno in studio, ma il microfono…

Dopo la batosta emotiva dovuta all’eliminazione di Vittorio Menozzi dal Grande Fratello 2023, ci ha pensato Fiordaliso a riportare brio ed euforia in studio. La cantante ha recentemente deciso di ritirarsi dalla Casa più spiata d’Italia; complice la nostalgia degli affetti più cari. Il suo ruolo nella casa resta comunque dei più iconici, così come il momento vissuto al suo ritorno in studio condito da una simpatica gaffe.

Beatrice Luzzi piange per Fiordaliso al Grande Fratello: "Senza te non ce la faccio"/ Lei: "Basta, divertiti"

Come anticipato, Fiordaliso è arrivata nello studio del Grande Fratello 2023 dopo il ritiro della scorsa settimana. La sua anima rock non poteva che prevedere un ingresso in grande stile, sulle note de “Non voglio mica la luna”. Chiaramente, la cantante si è affidata al playback sicuramente per questioni di preparazione e tempi televisivi. Diciamo però che l’ex concorrente ci ha messo del suo per far sì che anche i più distratti se ne accorgessero. Fiordaliso si è infatti presentata in studio cantando a squarciagola, ma con il microfono al contrario!

Fiordaliso torna sui social dopo il ritiro dal Grande Fratello 2023/ “Sono tornata, difenderò Beatrice!”

Fiordaliso, dopo la ‘gaffe’ commenta l’eliminazione di Vittorio Menozzi: “Non c’entra Beatrice…”

La scena di Fiordaliso intenta a cantare in playback e con il microfono al contrario è stata senza dubbio esilarante. Ascoltare il suo brano più iconico, “Non voglio mica la luna”, è sempre un piacere a prescindere dalla piccola gaffe. Tra l’altro, nessuno dei presenti ha sottolineato l’errore della cantante, compresi Alfonso Signorini e Cesara Buonamici che sono stati i primi ad accoglierla con un tenero abbraccio. Fiordaliso ha anche colto l’occasione per esprimersi a proposito del colpo di scena avvenuto poco prima, ovvero l’eliminazione di Vittorio Menozzi. “La sua uscita non c’entra nulla con la lite con Bea, l’hanno nominato e non è stata lei. Forse ha pagato il fatto di essere giovane, non è così adulto come dice di essere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA