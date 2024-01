Fiordaliso lite con Beatrice Luzzi al Grande Fratello/ “Stai calma a me non me lo dici, era una battuta”

Beatrice lite furiosa con Fiordaliso: ecco cosa è successo al GF

All’interno della casa del Grande Fratello, questa mattina, si è consumata la prima lite dell’anno tra Beatrice Luzzi e Fiordaliso. L‘attrice non ha visto di buon occhio alcune dichiarazioni da parte della cantante che avrebbe interrotto il discorso di Marco Maddaloni.

Grande fratello 2024: Monia, Federico, Beatrice e Rosanna rischiano/ Il pronostico dell'eliminato al televoto

“Oh ma state calme eh. Ti stava dicendo una cosa carina… che quindi lei è stata a letto con loro” esordisce Luzzi. Fiordaliso con aria stupita replica: “Ma era una battuta la mia. State calme a me non lo dici. Se ti devi girare già la mattina così guarda che sono storta anche io. La mia era una battuta, state calme de che? Stiamo scherzando qui o che cosa Non si può più parlare“.

Giaele De Donà e il marito Brad divorziano dopo il Grande Fratello?/ "Ha tolto l'anello" ecco cosa è successo

Beatrice Luzzi attacca Fiordaliso: “L’ho visto che sei storta”

Continua la discussione tra Beatrice e Fiordaliso; le due ‘queen’ della casa si sono scontrate proprio il primo giorno dell’anno al Grande Fratello. La cantante si è inferocita, ma ha trovato subito la replica dell’attrice che non ha esitato a rispondere per le rime.

“L’ho vista che sei storta – ha replicato Beatrice Luzzi – è quello che dico io non si può più parlare. Non ci hai fatto finire, lui ti stava raccontando e tu hai detto “deciderà lei, farà lei ecc.” Sei stata tu brusca Fiorda. Vabbè ciao“. L’attrice di Vivere si è poi rivolta a Marco Maddaloni: “No? Non ti ha fatto parlare. Non ci ha fatto finire il discorso...”. Riusciranno le due amiche a fare pace prima della prossima diretta? Intanto, sembra che gli animi si siano già riscaldati in questo 2024 che si prospetta infuocato.

Beatrice Luzzi in crisi al Grande Fratello?/ L'attrice si isola da tutti dopo il brindisi di Capodanno e...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA