Fiordaliso, mamma morta per coronavirus/ “Al telefono mi ha detto: sto morendo”

Fiordaliso scoppia a piangere a “Live Non è la D’Urso” parlando della mamma morta di coronavirus. Una commozione inevitabile e incomprensibile, considerando ciò che è successo. «Il mostro che era fuori casa», così lo definisce la cantante. «Non so chi si è ammalata per prima, se io o la mamma. È molto difficile… L’ho accudita per cinque giorni, poi se n’è andata e non l’ho più vista. Intanto ero malata anche io, è una cosa crudele…», prosegue nel racconto. Per l’artista è molto difficile parlare perché si sono ammalati anche suo padre e sua sorella. «Hanno portato via la mia mamma, per undici giorni non l’ho sentita. Poi mi è arrivata una telefonata ed era la mia mamma… Aveva capito che non c’era più niente da fare». L’aveva chiamata per dirle: «Sto morendo». E così Fiordaliso si lascia andare alle lacrime, infatti Barbara D’Urso interviene per rassicurarla: «Puoi interrompere quando vuoi, se non ti senti di parlare ti richiamo dopo».

FIORDALISO, MAMMA MORTA PER CORONAVIRUS

«Mia madre non aveva nessun tipo di patologia, stava bene», racconta Fiordaliso. Il padre di 91 anni invece è guarito, la sorella pure. Il suo dolore è anche legato al fatto che non sia riuscita a restarle accanto. «Non li senti più, non puoi vederli, non puoi accompagnarli nell’ultimo viaggio della loro vita. È terribile, è la cosa più brutta che ti possa capitare». Da qui la decisione di intervenire a “Live Non è la D’Urso” per invitare tutti a restare a casa. «Quando è successo l’abbiamo preso sottogamba, sembrava un’influenza». E quindi racconta i suoi sintomi: «Ho sempre avuto la febbre alta, grandi dolori muscolari e ho perso olfatto e gusto, del tutto. Se tu ti ricordi, dicevano che era un’influenza». Quando la mamma si è ammalata ci hanno pure scherzato. «Non ho fatto il tampone, ma l’8 aprile lo farò per sapere se sono negativa». Entrambi i genitori hanno avuto bisogno dell’ossigeno, sua madre in particolare aveva il “casco”. «Credo che sia un’esperienza terribile».

