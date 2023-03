Fiordaliso: “Mi sono iscritta a Tinder”/ “La felicità? Secondo me non esiste”

Fiordaliso, la nota cantante italiana, autrice della famosissima “Non voglio mica la luna“, è stata ospitata nel salotto di Pierluigi Diaco su Rai 2 durante Bella Ma. Interpellata, nel giorno delle felicità, su cosa significhi per lei, spiega subito che “per me non esiste la felicità, esistono dei momenti di serenità ma la felicità non c’è. Forse ce n’è solo una, per una madre veder nascere la figlia, lì ti può scoppiare il cuore dalla felicità, ma altre cose così grandi e forti nel mio cuore non le ho mai sentite”.

Partendo dalla sua carriera, Fiordaliso racconta che a quel festival di Castrocaro nel 1981, in cui arrivò pari merito prima con Zucchero, “non ci volevo andare perché c’era da pagare una specie di iscrizione e io non avevo una lira, quindi mia madre mandò di nascosto questa cassettina. Mi chiamarono dall’organizzazione e mi dissero ‘guarda, noi ti avremmo preso’ e io risposi ‘eh sti cavoli’ perché dovevo spendere 100 mila lire, erano tanti soldi. lo dissi a mia mamma e mi disse ‘è l’ultimo piacere che ti chiedo’ perché avevo 25 anni e dopo non potevo più farlo”. Fu, però, un momento importante perché a quel festival conobbe Zucchero.

Fiordaliso e l’amicizia con Zucchero

“La canzone”, racconta Fiordaliso sul festival di Castrocaro, “era di Zucchero perché io mi presentai con una canzone che non andava bene e quindi il patron, Gianni Ravera, mi disse che mi avrebbe mandato da un ragazzo che era in concorso. Andai a casa di Zucchero dove c’era un piano tutto scalcagnato, con un tasso tutto storto, con su scritto ‘scemo chi legge‘, poi è arrivato e mi ha fatto ‘Scappa via‘. Adesso ci siamo persi”, continua a raccontare Fiordaliso su Zucchero, “e lui ha una vita completamente differente. Vive in America, vive all’estero, ma con lui ho fatto primi momenti della vita in cui eravamo amici amici amici. Tutte le volte che mi vede mi dice che gli viene da piangere perché in quel periodo lì ha sofferto molto. Faticava ad andare in televisione perché nessuno lo voleva”.

Fiordaliso: “Ho scaricato Tinder”

Interpellata, sull’amore, invece, Fiordaliso racconta che “l’altro giorno una mia amica mi ha iscritta a Tinder. Non c’è tutta la foto ma solo un pezzettino, ma per me è un gioco, non so neanche come si fa”. E, scherzando, confessa che, “prendo in considerazione persone della mia età, dai vent’anni in su“. Una concorrente della trasmissione, invece, le ha chiesto quale sia la sua percezione dell’amore, e con ironia ha chiesto, “ma se sono iscritta a Tinder, secondo te?!”, ma tornata seria Fiordaliso racconta che nei confronti degli uomini “penso di essere stata io un po’ pesante, perché sono sempre stata una donna molto forte. E quindi io non ho mai sopportato so un uomo anche solamente che mi chiede che ora vai, a che ora torni, che cosa fai. Io sono solitaria da 10 anni, ma sono contenta”.











