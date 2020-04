Fiordaliso, morta la mamma/ “Maledetto corovanirus. Io ammalata, ma sono guarita”

Grave lutto per Marina Fiordaliso. La cantante ha perso la mamma a causa del coronavirus. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Twitter dell’artista che ha condiviso con i suoi followers il grande dolore che l’ha colpita. “Maledetto Covid-19. Ti sei portato via la mia mamma. Vaffa***lo coronavirus!”, ha scritto Fiordaliso che era legatissima alla madre. La signora Carla era entrata nel cuore del pubblico con la sua simpatia partecipando, nel 2017, a Bake Off Italia – Celebrity Edition. Colpita dal Covid-19, non è riuscita a vincere la battaglia contro il nemico invisibile lasciando un vuoto enorme in Fiordaliso che, esattamente come è accaduto a Piero Chiambretti che ha perso mamma Felicita, ha dovuto dire addio a mamma Carla. Prima del grave lutto, Fiordaliso, sui suoi profili social, aveva esortato i fans a restare a casa rispettando le norme di sicurezza previste per contenere i contagi.

FIORDALISO, MORTA LA MAMMA: “IL CORONAVIRUS HA PORTATO VIA LA MIA MAMMA”

Il coronavirus continua a mietere vittime in Italia e tra queste c’è anche la mamma di Fiordaliso che non è riuscita a vincere la sua battaglia. La cantante, su Twitter, ha anche svelato di essere stata a sua volta colpita dal coronavirus insieme al padre e alla sorella, ma di essere guarita con loro. “Io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto ed è guarito”, ha cinguettato l’artista che, come molti altri italiani, sta soffrendo e sta vivendo ore di grande dolore. Grande sostegno da parte dei fans che stanno esprimendo il loro affetto alla cantante. “Ti abbracciamo forte”, “un abbraccio Marina”, “Marina non ho parole per esprimerti la vicinanza al tuo dolore“, “non trovo parole, un abbraccio e forza”, scrivono i fans.

PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020





