Fiordaliso, nuovi problemi di salute/ “Sono di nuovo al pronto soccorso, ho avuto una ricaduta”

Fiordaliso al pronto soccorso, nuova ricaduta: “Forse mi rioperano“

Nuovi problemi di salute per Fiordaliso allarmano non solo i familiari e gli amici stretti della cantante, ma anche i suoi affezionatissimi e numerosissimi fan. L’artista ha condiviso pochi istanti fa un post su Instagram, che la ritrae coricata sul letto del pronto soccorso, pochi giorni dopo essere stata operata d’urgenza per una peritonite. Fiordaliso ha rivelato di aver avuto una ricaduta e il rischio che possa essere nuovamente operata è dietro l’angolo. “Sono di nuovo al pronto soccorso …ho avuto una ricaduta …mi ricoverano e forse mi rioperano ….andiamo avanti ….ne usciremo prima o poi….“, ha scritto a corredo dello scatto condiviso sul suo profilo ufficiale.

Il post è stato inondato dall’affetto dei suoi fan, che sperano che le sue condizioni di salute possano quanto prima migliorare e possano finalmente rivederla live ai suoi concerti. Al momento, però, il suo stato di salute la costringe ad uno stop che non si sa quanto possa durare: il tempo, comunque, di superare le difficoltà fisiche e tornare sul palco con la grinta e l’energia di sempre.

Fiordaliso, i recenti problemi di salute

Una ricaduta che arriva pochi giorni dopo essersi sottoposta ad un’operazione d’urgenza per una peritonite. Era stata la stessa Fiordaliso, lo scorso 1 luglio, a darne notizia ai fan con un post, condiviso sempre sul suo profilo Instagram, su cui tiene aggiornati i suoi followers. “Essere operata d’urgenza stanotte x una peritonite?? Fatto. Non facciamoci mancare nulla ! L’importante è che sto bene ora . Non preoccupatevi, tanto torno presto …peggio per voi. #tornopresto comunque alla mia età le peritoniti sono poche le fanno i GGIOVANI“, aveva scritto con l’ironia e la forza che da sempre la contraddistinguono.

67 anni, Fiordaliso è una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Tantissimi i brani che l’hanno resa una delle cantanti più amate, come Una sporca poesia, Oramai e Non voglio mica la luna. Ora è per lei tempo di prendersi cura della sua salute, in attesa di rivederla sul palco di un concerto, di fronte al suo pubblico di sempre.

