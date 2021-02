Fiordaliso piange la morte della cagnolina Cleo/ “Sono a pezzi, il mio cuore…”

Momento difficile per Fiordaliso che ha detto addio alla sua adorata Cloe, la cagnolina che era entrata nella sua vita quattro anni fa e che l’aveva inondata d’amore. Cleo, infatti, era stata salvata dalla cantante dopo essere stata abbandonata. Un cucciolo di chihuahua che è scomparsa pochi giorni fa. Ad annunciare la terribile perdita è stata la stessa Fiordaliso che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una dolce foto di Cleo condividendo il proprio dolore con i suoi followers. “Cleo è volata via improvvisamente. Il mio cuore si è di nuovo rotto. Sono a pezzi”, ha scritto la cantante. Successivamente ha aggiunto: “Io l’amavo tantissimo, ma lei mi amava ancora di più. Questo ti fa stare male. La vita va avanti con un altro sasso nel cuore, la mia Cleo”.

Fiordaliso e l’amore per la cagnolina Cleo

La morte di Cleo ha distrutto nuovamente il cuore di Fiordaliso che, pochi mesi fa, ha detto addio alla mamma a causa del covid. A Cleo, la cantante aveva donato tutto il suo amore e ne aveva ricevuto tantissimo in cambio. Come ricorda Il Giornale, a raccontare l’incontro con Cleo, in un’intervista di qualche tempo fa, era stata la stessa Fiordaliso che aveva deciso di salvarla dopo aver scoperto la sua storia tramite i social. “ Cleo è stata abbandonata in un cespuglio. Si presume che abbia cinque anni. In un canile vicino a Castelvetro Piacentino, l’hanno prima sterilizzata, l’hanno curata, l’hanno microchippata e poi me l’hanno data “, racconatava la cantante che, dopo averla salutata per l’ultima volta, la porterà per sempre nel suo cuore. Tantissimi gli amici, i fans e i colleghi che, in queste ore, le stanno inviando messaggi. “Piccolina, l’amica di Giò”, scrive Rita Dalla Chiesa. “Mi dispiace tanto“, aggiunge Sabrina Salerno.





© RIPRODUZIONE RISERVATA