Fiordaliso, picchiata dal primo marito/ Video: “Mio padre Auro mi ha salvata”

Fiordaliso ha avuto il primo figlio, Sebastiano Bianchi, all’età di 15 anni. “A 15 anni sono rimasta incinta, ero una bambina curiosa. Sono sempre stata caricata di responsabilità, poi è uscita la parte ribelle. Quando è accaduto, non ho detto nulla ai miei genitori, lo hanno saputo dal dottore”, ha ricordato la cantante a Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno”. Il padre Auro la cacciò di casa perché pensava che si stesse rovinando la vita. Dopo essere stata in un centro per ragazze madri sposò il padre di suo figlio: “Era un amico di scuola di due anni più di me, di cui mi sono innamorata a 15 anni. Sono rimasta incinta di Sebastiano e sono andata in un centro per ragazze madri. Quando sono tornata l’ho sposato, contro il volere di mio padre, che mi ha mandato via da casa. Il matrimonio, però, è stato un vero inferno sin da subito”, ha raccontato a Domenica Live.

Fiordaliso è stata picchiata per lunghi periodi durante i quattro anni di matrimonio: “C’erano le botte. Però, in quel periodo, per una donna era normale. A quell’epoca se tu dicevi alla gente che eri stata picchiata da tuo marito era come dire che avevate discusso. Era normale che una donna le prendesse”, ha raccontato la cantante a Domenica Live su Canale 5, invitando le donne vittime di violenza a denunciare subito. A distanza di anni, Fiordaliso parlando del primo marito ha detto: “Posso anche scusarlo perché aveva 17 anni, si è trovato improvvisamente a badare a una famiglia. Però le botte non si scusano mai”. La cantante è riuscita a uscire da questa relazione grazie alla sua famiglia: “Sono stata aiutata dalla mia famiglia, mio padre mi ha salvata”.

