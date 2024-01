Fiordaliso, scontro acceso con Letizia Petris al Grande Fratello 2023/ “Io faccio quello che voglio”

Scontro tra Letizia Petris e Fiordaliso: ecco cosa è successo

La discussione tra Giuseppe Garibaldi e Stefano Miele, dopo una dichiarazione infelice sui gay da parte del bidello, ha generato parecchia tensione nella casa del Grande Fratello. Nel corso della serata si è creata un’altra lite piuttosto accesa tra Letizia Petris e Fiordaliso, dopo una critica alla cantante da parte della fotografa.

Tutto è iniziato nel momento in cui Fiordaliso si è avvicinata a Giuseppe per capire cosa fosse accaduto con Stefano. Letizia interviene dicendo alla cantante: “Zia, scusa ma non fare la palla adesso“. Le parole della Petris hanno infastidito la cantante che ha replicato immediatamente: “Io faccio quello che voglio, Leti. Posso fare quello che voglio o devo fare quello che vuoi tu?“. Il confronto tra le due, però, non si è limitato a questo scambio.

La cantante furiosa con Letizia Petris: “Io il tuo consiglio non lo accetto”

Alta la tensione nella casa dopo il confronto tra Giuseppe e Stefano che ha alimentato una serie di discussioni anche tra gli altri inquilini. Prime fra tutte Letizia Petris e Fiordaliso che sono state protagoniste di uno scambio piuttosto infuocato di opinioni.

“Ma che risposta è? Ma tutto a posto? Non devi intrometterti tu in un discorso che si devono risolvere loro Fai quello che ti pare, ma rispondi bene. Ti ho dato un consiglio. Ti ho detto di non fare la palla, da piccione viaggiatore” ha replicato ancora una volta Petris. L’artista ha, però, ribadito di volersi sentire libera di poter fare quello che vuole: “Io il tuo consiglio non lo accetto“. A tentare di placare gli animi è subentrato Federico: “Non litighiamo tra noi adesso”.

