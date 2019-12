Fiordaliso/ “Sono casta da anni, sono fidanzata con due cagnolini e sto bene così”

La cantante piacentina Fiordaliso, è stata ospite stamane presso gli studi di Storie Italiane, Rai Uno. “Mi sento più strega o fatina? Io mi sento più strega – esordisce così la cantautrice rispondendo ad una specifica domanda di Eleonora Daniele – siamo tutte streghe dentro”. In collegamento Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che la incalza sull’amore: “Io sono stata la prima a dire di essere casta, anni fa. Adesso sono fidanzata con due meravigliosi cagnolini, sono nonna e sto bene così. Si di me puoi fare poco Roberto”. Tanta musica e divertimento in studio, con Fiordaliso che ha intonato le sue canzoni più famose, a cominciare da “Non voglio mica la luna”, arrivando fino ad altri suoi brani iconici come “Se non avessi te”, portato sul palo dell’Ariston, durante l’edizione 1989 del Festival di Sanremo.

FIORDALISO E LA SUA STORICA PROVA A TALE E QUALE SHOW

Fiordaliso è stata ben nove volte al Festival di Sanremo: “Eleonora ha studiato”, scherza la stessa cantante, ed inoltre è stata anche una delle grandi protagoniste della storia di “Tale e quale show”. A riguardo viene mandata in onda una sua grande imitazione della mitica Tina Turner sulle note della mastodontica “We don’t need another hero”. “Un’edizione speciale – ricorda la Fiordaliso – c’era Frizzi ed Amadeus. Quando Fabrizio si vestì da Piero Pelù fu uno gnocco pazzesco. Ogni volta che lo vediamo penso che dobbiamo sempre rivolgergli un pensiero speciale e dirgli che gli vogliamo bene”.

