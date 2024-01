Fiordaliso spiazza Grande Fratello 2024: “Votato Perla Vatiero per strategia precisa”/ “Non è come sembra”

Fiordaliso spiazza al Grande Fratello 2024: “Ecco chi voglio in finale”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2024 ha stupito tutti non poco la scelta di Fiordaliso di schierarsi con Beatrice Luzzi e nominare Perla Vatiero. In puntata la cantante aveva motivato la sua decisione dipingendo la giovane come poco attenta alle pulizie ed alla faccende domestiche ed in seguito era anche sbottata contro Perla. Tuttavia, il motivo vero della sua nomination potrebbe essere tutt’altro ed a rivelarlo è stata la stessa Marina Fiordaliso parlandone con un altro coinquilino, Paolo Masella.

Nel dettaglio, infatti, Fiordaliso a Paolo Masella al Grande Fratello 2024 ha confessato di avere una strategia precisa su chi portare in finale e la nomination a Perla Vatiero si inserisce in questo contesto: “Io ho votato Perla per un motivo. Perché? Per voi. Io voglio vedere voi vecchi in finale. E non è facile, ma voglio vedere voi. Io voterò sempre i pericolosi da ora in poi. Detta tra me e te questo mio è stato un voto di strategia. Pensala come vuoi, ma è così. Questa è la verità e dovresti pensarci”.

Grande Fratello 2024, Fiordaliso avverte Paolo Masella: “Nomination a Perla Vatiero per strategia”

Nonostante mancano ancora diverse settimane prima della finale del Grande Fratello 2024 i concorrenti stanno già giocando di strategia non solo per arrivare in finale ma anche per decidere chi portare con loro in finale. Fiordaliso se l’è lasciato sfuggire con Paolo Masella ma anche gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno le loro strategie. La cantante, inoltre, oltre a rivelare perché ha nominato Perla Vatiero (in sostanza per pura strategia e non in favore di Beatrice Luzzi) ha anche voluto mettere in guardia Paolo e Letizia Petris.

Fiordaliso ha avvertito Paolo Masella: “Stammi ad ascoltare. Tu devi calmare un po’ Letizia. Dovete capire di tenere un po’ più a voi. Falle capire questo perché adesso ne ha bisogno. Lei deve capire che deve giocare per sé come te.” Il giovane macellaio a sua volta, dopo aver dato ragione alla cantante, ha replicato sostenendo di essere convinto di non arrivare in finale e che andando avanti sarà sempre più difficile capire e scegliere chi votare.











